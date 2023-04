Peugeot e-2008 2024: il nuovo restyling debutterà il 4 maggio

Sappiamo che Peugeot sta lavorando sul nuovo restyling del Peugeot e-2008 completamente elettrico e una conferma è arrivata recentemente da uno dei primi prototipi avvistati su strada. Tutte le novità attese sul modello a zero emissioni saranno portante anche sulla variante a combustione interna, il 2008.

Il motivo principale di questo aggiornamento del SUV di segmento B riguarda le tante novità che continuano ad arrivare nel segmento delle auto elettriche; quindi, la casa del Leone non vuole perdere assolutamente tempo.

Peugeot e-2008 2024: sono previste tante novità

Detto ciò, il Peugeot e-2008 2024 debutterà ufficialmente il 4 maggio, portando con sé un nuovo design sia davanti che dietro, distinguendosi dalla nuova 408. I fari saranno rivisti per fornire maggiore sportività e aggressività mentre gli artigli luminosi presenti sul retro lasceranno posto a una nuova grafica più moderna.

Anche l’abitacolo sarà oggetto di previsione con il nuovo facelift, soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo di materiali di qualità superiore e il miglioramento del sistema di infotainment e delle dotazioni. I sistemi di assistenza alla guida saranno migliorati, così come la parte elettronica per sfruttare al meglio la batteria.

Sotto il cofano del nuovo e-2008 troveremo un motore elettrico più efficiente e potente, con una potenza massima di 156 CV (115 kW). Questo sarà abbinato a una batteria agli ioni di litio da 54 kWh che dovrebbe assicurare circa 400 km di autonomia con una singola ricarica.

Infine, il Peugeot e-2008 2024 dovrebbe arrivare nelle concessionarie europee entro la fine di quest’anno.

È uno dei modelli elettrici più interessanti del segmento

Ricordiamo che il SUV elettrico compatto fa parte della gamma di veicoli elettrici del marchio francese. Esso rappresenta uno delle opzioni più interessanti per chi desidera un’auto elettrica pratica, versatile e dal design accattivante.

Uno dei punti di forza dell’e-2008 è sicuramente l’autonomia grazie alla sua batteria da 50 kWh che consente di percorrere fino a 345 km secondo il ciclo di omologazione WLTP. Questa autonomia è abbastanza competitiva rispetto ad altri modelli full electric presenti sul mercato.

Dal punto di vista del design, il Peugeot e-2008 si distingue per le sue linee fluide e aerodinamiche, nonché per l’adozione della firma luminosa a tre artigli, tipica della casa del Leone. All’interno, l’abitacolo è moderno e accogliente, con materiali di qualità e un’attenzione particolare ai dettagli.

Per quanto riguarda la tecnologia, offre un’ampia gamma di funzioni e sistemi di assistenza alla guida, tra cui il cruise control adattivo, il sistema di mantenimento della corsia, il monitoraggio dell’angolo cieco e la frenata automatica di emergenza. Inoltre, è dotato di un sistema di infotainment completo, che include navigazione, connettività smartphone e molti altri servizi utili per il conducente.

Il modello attuale dispone di un motore elettrico da 136 CV

L’EV offre anche una buona dinamica di guida grazie al suo motore elettrico da 136 CV (100 kW) che garantisce una buona accelerazione e una velocità massima di 150 km/h. La sua piattaforma modulare e-CMP permette di avere un baricentro basso, il che migliora la stabilità e la maneggevolezza dell’auto.

In generale, il Peugeot e-2008 è un’ottima scelta per chi cerca un SUV elettrico compatto, versatile e tecnologicamente avanzato. Con la sua autonomia, il design distintivo e le sue funzionalità, offre una valida alternativa alle auto elettriche tradizionali sul mercato. In Italia viene proposto nelle versioni Active Pack, Allure Pack e GT, con prezzi a partire da 35.180 euro.