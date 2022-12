Peugeot e-2008: il SUV elettrico vince un importante premio

Il nuovo Peugeot e-2008 è stato il grande vincitore di uno dei premi più importanti dell’industria automobilistica in Brasile, aggiudicandosi il premio Auto Elettrica dell’Anno 2023 di Autoesporte.

I campioni vengono scelti dalla giuria in base a criteri quali tecnologia, design, sicurezza, design attuale, efficienza energetica e prezzo. Quest’anno, il nuovo e-2008 completamente elettrico è stato premiato per il suo iconico design, l’alta tecnologia a favore della sostenibilità, l’efficienza e un pacchetto completo di caratteristiche disponibili di serie.

Peugeot e-2008: è stato eletto Auto Elettrica dell’Anno 2023 in Brasile

Il modello è il terzo veicolo elettrico del marchio lanciato nel mercato brasiliano, arrivato meno di un mese fa per aumentare la gamma elettrica della casa del Leone. Per il marchio francese, questo è solo l’inizio di un nuovo capitolo della sua storia in Brasile.

Tra i numerosi elementi considerati dalla giuria dell’Auto dell’Anno, il nuovo Peugeot e-2008 offre molte prestazioni grazie a un motore elettrico che eroga 260 Nm di coppia massima quasi istantaneamente e 136 CV di potenza massima, con tre diverse modalità di guida e una batteria ad alte prestazioni che garantisce fino a 345 km di autonomia e una ricarica rapida dallo 0% all’80% in un massimo di 30 minuti (usando un caricatore rapido da 100 kW).

Inoltre, ha un nuovo selettore di guida denominato e-Toggle dove è disponibile la funzione “B Mode”. Per ottimizzare l’autonomia, funziona con il freno motore e fa decelerare il veicolo semplicemente togliendo il piede dall’acceleratore.

Dispone inoltre di fanali posteriori a LED che ricordano gli artigli del leone e una fascia orizzontale che unisce il tutto. Oltre al monogramma con la lettera “e” in blu, accompagna la nomenclatura 2008 indicando che si tratta di un veicolo 100% elettrico.

Nell’abitacolo spicca il nuovo Peugeot i-Cockpit 3D

All’interno, il SUV a zero emissioni vanta il Peugeot i-Cockpit 3D che garantisce funzionalità per una guida intuitiva ed eccezionale, il sistema di infotainment con display touch da 10 pollici e un quadro strumenti digitale 3D, oltre alla navigazione GPS 3D e alle otto opzioni di colore.

Dal lancio del suo primo veicolo elettrico, Peugeot ha espresso l’obiettivo di fornire non solo una nuova gamma di modelli per il mercato brasiliano, ma un’intera catena di servizi e prodotti correlati al fine di garantire un ciclo completo di supporto ai clienti che si affidano e scommette su questo nuovo percorso di mobilità.

A seguito di questo impegno nei confronti dei propri consumatori, la casa automobilistica francese di Stellantis ha appena annunciato l’apertura di tre punti di accesso al servizio di car sharing per auto elettriche.

Questo sistema funziona tramite l’app Flou, disponibile al download su App Store e Google Play Store. Il lancio mira a fornire al pubblico un’esperienza 100% digitale, intuitiva e differenziata, oltre a incoraggiare il concetto di mobilità sostenibile semplice e fluida, al fine di democratizzare l’uso di veicoli elettrificati e proporre un’offerta differenziata (e anche più duratura).

Il servizio non poteva essere inaugurato se non con il vincitore del premio Auto Elettrica dell’Anno, il Peugeot e-2008.