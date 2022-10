Peugeot e-2008: il SUV elettrico si prepara a conquistare un altro mercato

Peugeot e-2008 farà il suo debutto in un nuovo mercato a breve. la casa automobilistica del Leone ha infatti confermato che porterà in Brasile il SUV elettrico compatto di nuova generazione. Lanciato nel 2019 sul mercato globale, il crossover dovrebbe essere venduto alla fine di quest’anno o all’inizio del 2023 con il restyling della gamma. La novità arriverà in quel paese equipaggiata con un motore puramente elettrico da 136 CV, diverso dal modello a combustione prodotto e venduto nel paese con un motore 1.6 aspirato e anche il turbo da 1.6 THP.

Peugeot e-2008: il SUV elettrico debutterà ufficialmente in Brasile tra fine anno e inizio 2023

Vale la pena ricordare che la nuova Peugeot e-2008 differisce dalla 2008 attualmente venduta in Brasile in quanto si tratta della nuova generazione prodotta e venduta in Europa con dettagli che richiamano la Peugeot 3008 e anche la nuova Peugeot 208. In quel paese infatti la vettura viene ancora oggi commercializzata con la vecchia generazione che coesisterà con il nuovo modello elettrico.

Al suo interno dispone di un quadro strumenti digitale 3D e di un grande centro multimediale di tipo galleggiante con collegamento ad Android Auto e Apple CarPlay.

Peugeot equipaggia la e-2008 con un motore elettrico da 136 CV con una coppia di 26,5 kgfm. La batteria è da 50 kWh, il che gli conferisce un’autonomia per correre fino a 320 chilometri in un ciclo WLTP. Il set è lo stesso dell’e-208 offerto qui. Con l’arrivo dell’e-2008, Peugeot amplierà il proprio portafoglio di veicoli elettrici in Brasile, che attualmente comprende la 208 e-GT e il veicolo utilitario e-Expert. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno dalla casa automobilistica francese che fa parte del gruppo Stellantis per quanto riguarda la sua gamma in Brasile.

