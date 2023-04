DS Automobiles conquista punti preziosi all’E-Prix di Berlino

Jean-Eric Vergne del team DS Penske ha dimostrato ancora una volta di non lasciare nulla sul tavolo nella prima delle due gare dell’E-Prix di Berlino. Dopo una gara ricca di azione, il francese ha ottenuto alcuni punti preziosi nell’ABB FIA Formula E World Championship.

Il due volte campione è partito dalla 12ª posizione in griglia sul circuito di Berlino, il Tempelhof, e ha dovuto lottare duramente per rimanere nella top ten. JEV ha reagito in modo violento per recuperare al settimo posto al traguardo.

DS Automobiles: Vergne si prende la settima posizione a Berlino

Il risultato gli ha permesso di conquistare sei punti e un terzo posto provvisorio nella classifica Piloti. Questa ottima prestazione ha anche permesso a DS Penske di mantenere il quarto posto nella classifica riservata ai team.

Da parte sua, Stoffel Vandoorne ha confermato l’ottima prestazione della DS E-Tense F23 mantenendo un buon ritmo sin dalle qualifiche. Il campione in carica, partito dalla terza posizione in griglia, ha lottato a lungo in testa alla corsa, prima di essere colpito pesantemente da un rivale e purtroppo costretto al ritiro.

Eugenio Franzetti, direttore di DS Performance, pensa che gli spettatori abbiano apprezzato molto questa gara, così combattuta dal primo all’ultimo giro. Berlino ha messo in scena un grande spettacolo oggi, ma per loro è stato un round difficile.

Come sempre, Vergne ha messo in scena una grande rimonta passando dalla 12ª posizione in griglia alla settima posizione finale. Questo significa che guadagna una posizione nella classifica del campionato e ora è sul podio provvisorio.

Sono ovviamente molto dispiaciuti per Vandoorne, che è stato colpito da un rivale dopo un’ottima sessione di qualifiche e l’inizio della gara. Sabato sera, il team ha avuto molto lavoro da fare per riparare la sua monoposto. Sanno che la loro vettura è veloce.

Jean-Eric Vergne ha affermato che quella di sabato è stata una gara davvero complicata. È stato colpito più volte e ad un certo punto si è anche ritrovato in testacoda. Per questo motivo è sceso al 19° posto prima di tornare al settimo. Alla fine della giornata, pensa di essere stato abbastanza fortunato per aver concluso un round così movimentato, ma ovviamente vorrebbe che le cose fossero andate diversamente in gara.

È stata una gara difficile per Vandoorne

Stoffel Vandoorne di DS Penske ha dichiarato che è stata una giornata difficile, ma vuole considerate anche gli aspetti positivi. Hanno avuto una buona sessione di qualifiche dopo la sua pole a San Paolo ed è stato bello poter confermare il loro ritmo.

Partendo terzi in griglia, erano in una buona posizione per sperare in un altro buon risultato su una pista dove non è sempre un vantaggio essere leader. Al via della gara tutto procedeva bene nonostante i numerosi sorpassi e le diverse strategie messe in atto per non essere in testa.

Poi è stato sfortunato con la seconda Attack Mode. Poco dopo l’attivazione è uscita la safety car, quindi era impossibile sfruttarla appieno. Poi c’è stato l’incidente. È frustrante perché sabato c’era una grande opportunità di segnare punti importanti.