DS Automobiles premiata da Auto Bild “Best Brands in All Classes”

DS Automobiles è uno dei vincitori del concorso “Best Brands in All Classes”. Circa 42.000 lettori di Auto Bild, delle sue riviste affiliate e della sua offerta online hanno votato il marchio premium parigino come numero 1 nella categoria “Classe superiore: prezzo/prestazioni”. Nel sondaggio annuale, 37 marchi hanno affrontato il verdetto dei lettori.

DS Automobiles è uno dei vincitori del concorso “Best Brands in All Classes” della rivista Auto Bild

Niccolò Biagioli, Direttore Premium Brands Stellantis Germania ha dichiarato: “La vittoria del nostro marchio relativamente giovane contro i concorrenti affermati, soprattutto quelli locali, mi rende molto orgoglioso. Il fatto che la nostra elegante berlina DS 9 abbia vinto nella categoria del concorso prezzo/prestazioni della classe di lusso dimostra l’accettazione della nostra strategia di mercato da parte dei clienti tedeschi, che certificano che abbiamo un’offerta interessante. Tutti i modelli di veicoli di DS Automobiles offrono una dotazione di serie insolitamente ampia, materiali di alta qualità e un design impressionante. Vorrei ringraziare gli esperti lettori di Auto Bild per la fiducia che hanno riposto nel nostro marchio.”

Il marchio DS Automobiles nasce a Parigi, capitale del lusso e del design, dove l’eleganza fa parte dello stile di vita. I modelli del marchio, che è uno dei marchi premium del Gruppo Stellantis, combinano l’artigianalità con le ultime tecnologie, la sostenibilità e l’alta qualità. Il fiore all’occhiello della gamma di modelli è la berlina di classe di lusso DS 9. I materiali di alta qualità, come la nappa bavarese, gli elementi metallici incisi nel caratteristico motivo a chiodi a ferro di cavallo (Clous de Paris guilloché) o il ricamo di perle fanno della DS 9 un’eccezione nel segmento. Che questo lusso vada di pari passo con prezzi in linea con il mercato.