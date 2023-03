DS Performance: ecco l’evoluzione delle monoposto di Formula E

Fin dalla sua creazione nel 2014, DS Automobiles ha sempre posto l’elettrificazione al centro della sua strategia. Con il motorsport, che costituisce lo strumento migliore per accelerare il trasferimento tecnologico dalla pista alla strada, il marchio di Stellantis ha creato DS Performance nello stesso anno ed è entrato nel campionato di Formula E.

Nel 2015, eravamo nell’era della Formula E di prima generazione. Con una potenza massima di 200 kW, un peso di 920 kg e una capacità di recupero in frenata del 15%, la monoposto DS Gen1 ha fatto un notevole ingresso nel campionato a zero emissioni.

DS E-Tense FE23 sul circuito di San Paolo (Brasile)

DS Performance: ha sviluppato tre generazioni di monoposto dal 2015 al 2022

Infatti, dalla stagione 2, ha conquistato quattro pole position, quattro podi e una vittoria. Questa promettente performance sarebbe andata sempre meglio fino alla fine della stagione 4 grazie all’agilità di DS Performance, che all’epoca funzionava come start-up. In totale, tra il 2015 e il 2018, la DS di prima generazione ha conquistato 16 podi, ossia un trofeo ogni due gare.

DS Performance ha raggiunto un enorme traguardo tecnologico per l’inizio della seconda generazione di Formula E con la stagione 5. Grazie a una maggiore potenza (250 kW), un peso più leggero (900 kg) e una maggiore efficienza (30% di recupero di energia in frenata), il costruttore francese e Jean-Eric Vergne hanno costantemente combattuto conquistando il primo doppio titolo di team e piloti nella storia dell’ABB FIA Formula E World Championship nel 2019.

Nel 2020, il marchio francese ha ripetuto questa impresa con Antonio Felix Da Costa al volante della monoposto DS nella sesta stagione, che è stata una naturale evoluzione di quella della quinta stagione.

Sebbene non ci siano stati titoli nelle stagioni sette e otto, DS Performance ha mantenuto saldamente il suo posto tra i principali concorrenti, finendo terzo nella classifica delle squadre e chiudendo l’era Gen2 con un numero record di punti e podi.

La terza generazione della monoposto è stata presentata a dicembre 2022

Nel dicembre 2022, dopo due anni di sviluppo e una mobilitazione di risorse senza precedenti, DS Performance ha inaugurato la terza generazione della monoposto sul circuito di Valencia. La Gen3 è l’auto di Formula E più veloce della storia, con una velocità massima di 280 km/h su un circuito cittadino, nonché la più leggera. Infatti, pesa 60 kg in meno rispetto alla Gen2. Soprattutto, è molto più efficiente, con una capacità di rigenerazione frenante superiore al 40%.

La nuova DS E-Tense FE23 di terza generazione è anche più potente dei suoi predecessori, con 350 kW generati dalle sue quattro ruote rigenerative. Una nuova trasmissione anteriore aggiunge ulteriori 250 kW ai 350 kW posteriori, raddoppiando la capacità rigenerativa della precedente Gen2 a un totale di 600 kW. Infine, grazie all’aggiunta della trasmissione anteriore, questa monoposto è la prima senza freni posteriori idraulici.

Dall’inizio della nona stagione di Formula E, la DS E-Tense FE23 ha dimostrato di essere in grado di portare i suoi piloti e DS Automobiles verso nuovi titoli. Forte della sua vittoria a Hyderabad (India) e di un incoraggiante secondo posto a Città del Capo (Sud Africa), Jean-Eric Vergne – l’unico doppio campione nella storia della Formula E – è ora quarto nella classifica piloti. Per quanto riguarda il campione del mondo in carica Stoffel Vandoorne, ha conquistato una magnifica pole position a San Paolo (Brasile).

Immaginando e sviluppando i propulsori delle monoposto di DS Automobiles dal 2015, DS Performance si è affermata come un vero leader tecnologico. Grazie a tutta l’esperienza acquisita in Formula E, il brand di Stellantis è stato in grado di accelerare definitivamente il trasferimento tecnologico alle sue auto stradali attraverso la gamma E-Tense.