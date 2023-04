Ram Rampage: svelato il nome del nuovo pick-up compatto

Sappiamo ormai da tempo che Ram sta lavorando a un nuovo pick-up compatto da posizionare al di sotto del popolare 1500. Ora, i media brasiliani hanno rivelato che il modello in questione si chiamerà Ram Rampage e sarà proposto inizialmente con un motore turbo diesel da 2 litri e negli allestimenti Big Horn, Laramie e Rebel.

Il nome si riferisce a qualcosa di brutale ed è stato utilizzato in passato da Dodge per un pick-up compatto. Nel 2006, invece, ha assunto la forma di un concept di pick-up unibody marchiato sempre Dodge.

Ram Rampage, il render della tre quarti posteriore

Ram Rampage: ecco come si chiamerà l’attesissimo pick-up compatto del brand

Ora, 17 anni dopo, lo stesso nome verrà impiegato per battezzare l’inedito pick-up Ram conosciuto internamente come Project 291. Il debutto ufficiale del nuovo modello avverrà attorno alla seconda metà di quest’anno.

Come detto qualche riga fa, sarà offerto inizialmente soltanto con un motore turbo diesel da 2 litri con potenza di 170 CV e coppia massima di 373 Nm. Parliamo della stessa unità disponibile già sul Jeep Commander.

L’intera architettura delle sospensioni del nuovo Ram Rampage è stata presa in prestito dal Fiat Toro. Tuttavia, avrà nuovi ammortizzatori e molle a causa del maggior peso. In base a quanto affermato dai media brasiliani, sarà il modello più tecnologico prodotto da Stellantis in Brasile e inoltre avrà l’architettura elettronica e di sicurezza del Commander.

Il look generale sarà il medesimo del 1500

Il Ram Rampage 2024 sarà costruito su un telaio monoblocco come il Toro di Fiat, ma avrà delle dimensioni maggiori. In particolare, proporrà un passo leggermente più grande e una lunghezza superiore ai 5 metri mentre la larghezza dovrebbe essere vicina agli 1,85 metri del Commander e l’altezza vicina agli 1,80 metri.

Sin dai primi avvistamenti, il nuovo pick-up Ram indicava un look generale ispirato a quello del Ram 1500. La parte frontale sarà caratterizzata da un cofano molto più alto rispetto a quello del Fiat Toro mentre il nome sarà posizionato ai lati.

La griglia sarà caratterizzata dal nome Ram al centro, da fari a LED stretti e da una griglia sia superiore che inferiore. A seconda dell’allestimento scelto, la griglia potrà essere cromata o nera. Ad esempio, il Ram Rampage Rebel disporrà di due prese d’aria circolari sulla calandra e uno skid plate nella zona inferiore con una presa d’aria caratterizzata da elementi a nido d’ape.

Il montante A e il parabrezza saranno gli stessi del Jeep Commander, anche se sono previste delle modifiche. Le portiere anteriori avranno lo stesso formato di quelle utilizzate dal SUV di Jeep, ma avranno delle maniglie delle portiere con una piega. I passaruota e la zona sotto le portiere saranno dotati di una sorta di elemento protettivo.

Sempre a seconda della versione, le modanature seguiranno il colore della carrozzeria o saranno nere. Passando sul retro, il Ram Rampage 2024 avrà un portellone con apertura tradizionale, dei fanali dal design verticale e un paraurti cromato o nero in base alla variante scelta. Infine, i sedili saranno gli stessi del Toro, ma disporranno di rivestimenti esclusivi.