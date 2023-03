Nuovo Ram 1200 inizia a mostrare le sue linee nelle ultime foto spia

Grazie all’appartenenza a Stellantis, Ram ha la possibilità di accedere a diverse piattaforme e motori per costruire veicoli di varie forme e dimensioni. In questo momento, la casa automobilistica americana propone tre modelli: 1500, 2500 e 3500. Da quando il Dakota è stato eliminato nel 2011, il brand non ha annunciato nessuna novità.

In alcuni paesi, però, Ram propone alcuni modelli compatti, tra cui il Ram 1200, il 1000 e il 700. Detto ciò, si parla ormai da diversi mesi di un nuovo pick-up che dovrebbe arrivare sul mercato con il nome di Ram 1200. Questo è stato avvistato diverse volte su strada e immortalato in foto spia.

Nuovo Ram 1200 tre quarti posteriore

Ram 1200: le ultime foto spia confermano nuovi dettagli del design

L’ultimo set è stato condiviso nelle scorse ore da CarScoops e mostra un nuovo muletto dotato di un corpo meno camuffato e squadrato. Possiamo notare un aspetto leggermente più sportivo rispetto al tipico pick-up di medie e grandi dimensioni, come il Ram 1500 o il 2500. Alcuni sostengono che il nuovo 1200 potrebbe somigliare molto al concept elettrico Ram Revolution.

Nonostante l’ampia mimetica, notiamo una linea di cintura che si solleva verso il cassone, dei passaruota con una forma squadrata pronunciata e un portellone posteriore con un taglio a forma di freccia.

In questo momento sappiamo che il nuovo Ram 1200 sarà un pick-up unibody, ma non siamo ancora sicuri al 100% quale piattaforma verrà utilizzata. Alcuni sostengono che Ram potrebbe sfruttare la nuova STLA Large di Stellantis mentre i componenti delle sospensioni posteriori suggeriscono che potrebbe essere una versione allungata della vecchia piattaforma FCA presente alla base di Fiat Toro e Jeep Renegade e Compass.

Così facendo, il nuovo pick-up compatto proporrebbe una guida e una maneggevolezza simili a quelle di un’auto, oltre alla possibilità di accedere a motori a quattro cilindri e ibridi plug-in più efficienti. Sfortunatamente, non sappiamo al momento in quali mercati Ram intende venderlo, ma sicuramente ci sarà il Sud America in prima linea.

Il 1500 è al momento il modello più popolare del brand

Fondato nel 2010 come divisione di Chrysler Group LLC, il marchio americano è stato successivamente acquisito da Fiat Chrysler Automobiles nel 2014 e ora fa parte di Stellantis dal 2021, risultato della fusione tra FCA e PSA.

Ricordiamo che il nome Ram deriva dalla famosa statuetta di un ariete, simbolo presente sul cofano dei pick-up Dodge fin dagli anni ‘30. La decisione di separare Ram da Dodge è stata presa per permettere a entrambi i marchi di focalizzarsi meglio sui loro rispettivi segmenti di mercato, con Ram che si concentra sui veicoli commerciali e Dodge ad alte prestazioni.

Uno dei modelli più iconici e di successo di questo brand è senza dubbio il Ram 1500, un pick-up full-size che ha guadagnato molta popolarità grazie alle sue capacità di traino, alle varie configurazioni disponibili e al comfort offerto ai passeggeri.

Altri modelli apprezzati sono il 2500 e il 3500, entrambi pick-up heavy-duty che offrono ancora più capacità di traino e di carico per soddisfare le esigenze dei clienti. Oltre ai pick-up, il costruttore americano produce anche furgoni commerciali come il ProMaster e il ProMaster City, che sono ideali per le esigenze di trasporto di merci e persone. Infine, Ram si sta espandendo nel settore dei veicoli elettrici.