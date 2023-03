Peugeot 9X8: il mese prossimo debutterà la nuova livrea

Dopo aver annunciato una prima collaborazione artistica con Emeric Tchatchoua, fondatore di 3.PARADIS, durante la presentazione europea dell’Inception Concept, Peugeot continua la sua strategia di partnership con artisti di talento.

J. Demsky, artista visivo poliedrico di origine spagnola, si evolve in un universo artistico moderno traendo ispirazione dagli anni ‘90: la sua arte parla a un’intera generazione e la sua firma grafica è unica.

Peugeot 9X8

Peugeot 9X8: l’hypercar riceverà presto una nuova livrea esclusiva

Immaginando la nuova livrea dell’hypercar Peugeot 9X8, Demsky non si limita a decorare un’auto, ma trasmette un messaggio potente, nella grande tradizione delle Art Cars che hanno segnato la storia dell’auto, applicandolo a un’auto sportiva che esprime il meglio della casa del Leone in termini di stile, efficienza e tecnologia.

La presentazione di questa nuova livrea si terrà a Milano il 17 aprile 2023 alla presenza di Matthias Hossann – direttore del design di Peugeot, Phil York – direttore Marketing e Comunicazione di Peugeot, e Gustavo Menezes – pilota del Team Peugeot TotalEnergies. La 9X8 sarà esposta al pubblico fino al 23 aprile.

Il Team Peugeot TotalEnergies ha iscritto due 9X8 nel Campionato del Mondo Endurance FIA (World Endurance Championship – WEC) da luglio 2022. Nel 2023, per la sua prima stagione completa, la casa automobilistica francese punta ovviamente al podio, in particolare alla leggendaria 24 Ore di Le Mans, che quest’anno festeggerà i suoi 100 anni.

La Peugeot 9X8 seguirà così le orme delle sue antenate 905 (vittoriosa a Le Mans nel 1992 e nel 1993) e 908 (nel 2009). Questa hypercar a quattro ruote motrici porta il know-how di Peugeot sulla tecnologia ibrida sulla scena del motorsport mondiale, ai massimi livelli.

Hossann ha detto che la Peugeot 905 è un’icona degli anni ‘90 di cui vogliono celebrare l’energia e la creatività. J. Demsky condivide questa passione e questa ispirazione. La forza grafica della sua arte, referenziata ma ultramoderna, trasporta la 9X8 in un universo che mescola street art e tecnologia. È una vera e propria performance artistica per celebrare sia il design automobilistico che il 100° anniversario della 24 Ore di Le Mans.

Demsky ha invece dichiarato che, fin dall’inizio di questa collaborazione, è stato affascinato da questo progetto perché ama la velocità, il design automobilistico, la precisione, il coraggio e la storia. Questa partnership enfatizza la sperimentazione e lo ha spinto a esplorare le infinite possibilità del futuro di Peugeot Sport, che è un marchio iconico nel mondo delle corse automobilistiche.

È stata presentata per la prima volta nel 2021

Ricordiamo che la Peugeot 9X8 è stata svelata per la prima volta nel 2021 ed è il risultato del duro lavoro e dell’ingegno dei progettisti e ingegneri di Peugeot Sport. Si propone come un’auto ibrida che combina un motore a combustione interna con un sistema di recupero dell’energia.

Il motore termico è un V6 biturbo da 2.6 litri mentre il sistema di recupero dell’energia prevede un powertrain elettrico presente anteriormente. Insieme, questi due propulsori generano una potenza di alto livello, permettendo alla 9X8 di competere con altre hypercar della categoria.

Peugeot 9X8 6 Ore di Monza

Una delle caratteristiche più interessanti del bolide è l’assenza dell’ala posteriore, un elemento tradizionale nelle auto da corsa per garantire stabilità e carico aerodinamico. Gli ingegneri del marchio di Stellantis hanno sviluppato un design rivoluzionario che sfrutta l’aerodinamica interna ed esterna per generare il carico aerodinamico necessario senza l’uso di un’ala posteriore. Questo design non solo conferisce alla vettura un aspetto unico, ma contribuisce anche a migliorare l’efficienza e le prestazioni.

Per quanto riguarda l’estetica, la Peugeot 9X8 presenta una carrozzeria dalle linee affusolate e aggressive e uno schema di colori che unisce nero, bianco e blu. L’abitacolo è progettato per offrire il massimo comfort e funzionalità al pilota, con un’ergonomia ottimizzata e una strumentazione all’avanguardia.