Splendida Alfa Romeo 6C 1500C del 1928 all’asta a Goodwood

Un’Alfa Romeo 6C 1500C Normale Tourer del 1928, con carrozzeria di Venden Plas, non è un mezzo che capita spesso all’asta, ma al Goodwood Members’ Meeting del 16 aprile, un esemplare della specie passerà sotto il martello del banditore di Bonhams. Le stime della vigilia si spingono fino a 90 mila sterline. Probabile che l’auto (telaio numero 0110757) vada ad impreziosire la raccolta di qualche facoltoso collezionista.

Pare che il modello abbia avuto solo 2 proprietari nell’arco della sua lunga storia. Una cosa davvero straordinaria. L’attuale “custode”, detiene il veicolo dagli anni ’50. A rendere ancora più appetibile questa vettura ci pensa il fatto che la sua progettazione fu curata dal mitico Vittorio Jano, già autore di una delle auto da corsa più leggendarie di tutti i tempi: la gloriosa P2, fiore all’occhiello del “biscione“.

A differenza della sorella racing, l’Alfa Romeo 6C 1500 era progettata come una vettura da turismo veloce, per delle esperienze stradali molto gratificanti. Dalla sua, una grande leggerezza, che concorreva al piacere dinamico. A fornire la spinta ci pensava un motore a 6 cilindri in linea da 1.487 centimetri cubi, con 44 cavalli all’attivo. L’esemplare di cui ci stiamo occupando è vestito con una carrozzeria aperta a quattro posti di Vanden Plas, su telaio corto. Sposa gli stilemi del tempo ed ha un fascino magnetico, almeno per chi ama il genere.

L’auto attualmente appartiene al secondo proprietario, che l’ha acquistata dal primo alla fine degli anni ’50. Incredibile la sua lunga affezione al modello. Un restauro completo della carrozzeria dell’Alfa Romeo 6C 1500C Normale Tourer proposta da Bonhams ha preso forma tra il 2014 e il 2017. In quest’arco temporale, è stata effettuata anche una revisione completa del motore. Cambio, assale e ruote sono stati ricostruiti. Da allora questa vettura ha percorso pochissime miglia. Ora la classica della casa milanese è pronta a fare la gioia di un nuovo compagno d’avventura.

Fonte e foto | Bonhams