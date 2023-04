Alfa Romeo Giulia Sportwagon GTA: sarà questa la ciliegina della futura gamma della berlina?

Alfa Romeo Giulia Sportwagon GTA è l’ultima creazione del designer e artista digitale Kelsonik che nelle scorse ore ha provato ad ipotizzare quale potrebbe essere l’aspetto di una versione ad alte prestazioni di una ipotetica Giulia Sportwagon che al momento non sembra essere prevista nei piani della casa automobilistica del Biscione. Ovviamente si spera che con l’arrivo della futura generazione nel 2025 ci possa essere spazio anche per una versione di questo tipo che probabilmente nella prima generazione è stata una delle mancanze più gravi secondo molte persone.

Ecco come viene immaginata una Alfa Romeo Giulia Sportwagon GTA

Alfa Romeo Giulia Sportwagon GTA se in futuro fosse proposta potrebbe rappresentare una sorta di ciliegina sulla torta della gamma della berlina di segmento D del Biscione. A dire il vero un barlume di speranza ci sarebbe. Infatti tempo fa il CEO Jean-Philippe Imparato ha dichiarato che il passaggio alle piattaforme elettriche consente a lui e al suo team di potersi sbizzarrire nel pensare ai design di future auto di Alfa Romeo che non saranno tutte crossover o SUV come qualcuno ipotizzava negli scorsi anni.

Anche per una questione di aerodinamica il Biscione potrebbe puntare su altri tipi di carrozzeria e chissà che alla fine una Sportwagon non possa arrivare per davvero. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito da parte della casa automobilistica milanese impegnata nei prossimi anni in un rilancio completo come brand premium globale del gruppo Stellantis. Ricordiamo infatti che da qui al 2030 arriveranno un nuovo modello ogni anno e dunque la gamma di Alfa Romeo sarà letteralmente trasformata.