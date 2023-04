Ferrari al top in una collezione da sogno in UK | Video

Le collezioni d’auto hanno un fascino particolare ed esotico. Non ci si stanca mai di scoprirle. Inutile negare un po’ di sana invidia nei confronti dei fortunati possessori, ma più che altro è ammirazione nei loro confronti. Il video odierno, trovato su YouTube, ci proietta nell’universo da sogno messo in piedi da Peter Saywell, nel Regno Unito. Nel suo “garage” ci sono vetture spettacolari, di vari marchi, ma a dominare la scena ci pensano le Ferrari, che fanno battere il cuore più delle altre.

Il facoltoso collezionista inglese sembra una persona umile e molto alla mano. Questo crea subito simpatia ed empatia nei suoi confronti. Si vede che ha stile. Lo stesso che emerge dalla sua incredibile collezione di supercar e hypercar del Vecchio Continente. Ognuno dei suoi “giocattoli” a quattro ruote basterebbe a regalare gioie inebrianti agli appassionati. Scorrendo i fotogrammi si notano la McLaren Senna, la Lamborghini Aventador SVJ, la Porsche 918 Spyder, la Pagani Zonda ed altri gioielli del genere, copiosamente presenti nella raccolta, ma le emozioni più belle giungono dalle Ferrari.

Nella collezione di Peter Saywell ci sono diverse auto del “cavallino rampante”. A catturare l’attenzione, però, ci pensano soprattutto le Ferrari F40, LaFerrari, F12 TDF, 812 Competizione, affiancate da altre “rosse minori”, se così si può dire. Parlare di uno scrigno pieno di tesori è perfettamente appropriato. Nel video si ammira una raccolta sbalorditiva e meravigliosamente curata, messa in piedi da un uomo con un alto senso del gusto, oltre che con un conto in banca certamente felice. In giro per il mondo sono tante le collezioni pazzesche di supercar. Anche in Italia ce ne sono diverse, alcune delle quali davvero incredibili. Poter entrare in questi garage da mille e una notte, anche in forma virtuale, è sempre qualcosa di emozionante. Non ci credete? Provate a dare un’occhiata al filmato. Non ve ne pentirete.

Foto d’apertura | Screen shot da video YouTube