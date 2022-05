Ferrari Daytona SP3: svelata la versione LEGO Technic

Prosegue la collaborazione tra LEGO e Ferrari con la presentazione della nuova Ferrari Daytona SP3 LEGO Technic. È il risultato di una vera e propria partnership tra il Centro Stile di Maranello e il team LEGO Technic ed è l’ultimo capitolo di un lavoro congiunto tra Ferrari e LEGO che risale al 1998.

Sebbene la gamma abbia coperto di tutto, dei giocattoli LEGO Duplo all’intrinseca serie LEGO Racers (che includeva una Ferrari 599 e una Enzo in scala 1:10), è stato solo l’anno scorso (nel 2021) che è arrivato un set Ferrari con logo LEGO Technic sulla confezione: la Ferrari 488 GTE AF Corse n°51.

Ferrari Daytona SP3: ecco la versione LEGO Technic da 400 euro

Il team LEGO Technic desiderava seguire il successo della 488 GTE con un’altra vettura del cavallino rampante, ma questo ha rappresentato una sfida progettuale unica. La versione reale era ancora in fase di sviluppo, il che significa che non c’era una vera auto su cui basare il modellino. Una collaborazione in tempo reale tra i team di progettazione ha permesso, però, che il risultato finale fosse il più vicino possibile alla Daytona SP3 reale.

È importante notare che i set LEGO non sono modelli 1:1. La sua intenzione non è mai stata quella di produrre una replica esatta su piccola scala della Ferrari Daytona SP3 (in questo caso). Invece, l’obiettivo del team LEGO è fornire un’esperienza autentica e coinvolgente utilizzando elementi LEGO Technic per creare un’auto completamente funzionante. Costruendo la piccola vettura è possibile capire come funziona il cambio, come si collegano le sospensioni, come girano i pistoni e persino come funziona lo sterzo.

Uwe Wabra, senior designer di LEGO Technic, è stato incaricato dello sviluppo, del design e della funzionalità dell’auto, un processo iniziato durante la pandemia tramite videochiamate con Maranello e terminato con lui seduto al volante della vera Ferrari Daytona SP3. Wabra non è estraneo ai modelli LEGO o alle Ferrari, avendo trascorso 25 anni con LEGO Group, lavorando alla Ferrari F1 da 738 pezzi, alla Ferrari Enzo da 1360 pezzi e alla Ferrari 599 GTB Fiorano da 1327 pezzi.

Nell’ambito di questa collaborazione, il senior designer ha avuto accesso diretto ai designer di interni ed esterni del Centro Stile, oltre che a Flavio Manzoni. C’è stata anche una visita alla sede di Maranello che ha permesso a Uwe Wabra di immergersi nel mondo di Ferrari e di tradurre le sue conoscenze direttamente nella costruzione dell’auto.

Il team LEGO Technic non ha mai realizzato un’auto con porte a farfalla, ad esempio, ma il prodotto finito presentava non solo portiere completamente funzionanti, ma anche un pulsante nascosto per attivarle.

Poiché la Ferrari Daytona SP3 LEGO Technic prevede molte ore di costruzione coinvolgente, era importante che l’apertura della confezione dell’auto fosse divertente quanto la costruzione. Gli spunti di design del packaging rendono omaggio alla vera supercar.

La scatola contiene anche due libri che mostrano sia le fasi di costruzione necessarie per completare il modellino che interviste esclusive e fotografie dietro le quinte, offrendo un’esperienza davvero coinvolgente dall’inizio alla fine.

Infine, la versione LEGO della Daytona SP3 sarà disponibile a partire dal 1° giugno 2022 al prezzo di 399,99 euro presso i negozi fisici e sullo store online.