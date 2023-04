Lancia concept: domani è il grande giorno

Domani partirà ufficialmente la rivoluzione di Lancia. La casa automobilistica piemontese svelerà il suo atteso Lancia Concept. Si tratterà di un veicolo che rappresenterà una sorta di evoluzione degli elementi di design visti in precedenza con la scultura Lancia Pu+ra e dunque fornirà un primo assaggio di quello che sarà il design dei futuri modelli Lancia che vedremo nei prossimi anni. Come anticipato dallo stesso numero uno della casa piemontese Luca Napolitano si tratterà di una specie di manifesto di quello che accadrà nei prossimi 10 anni per quanto concerne il brand premium del gruppo Stellantis.

Lancia concept: domani 15 aprile è il grande giorno in cui il modello che rappresenta il manifesto del futuro di Lancia sarà finalmente svelato

Da quello che abbiamo potuto intuire con gli ultimi teaser pubblicati da Lancia, la futura Lancia concept che vedremo domani sarà una vettura sportiva ispirata alla Lancia Stratos e Beta del passato che fornirà spunti interessanti a proposito del futuro del marchio. Il lancio avverrà a Milano in occasione della Design Week 2023. Ricordiamo che Lancia nei prossimi anni lancerà tre nuovi modelli che sono stati già approvati da Stellantis.

Qui un ritaglio ruotato dell’immagine mostrata da Napolitano dove risulta ben visibile l’impostazione stilistica definitiva della Lancia Concept

La prima ad arrivare sarà la nuova Lancia Ypsilon che debutterà nel corso della prima metà del prossimo anno e segnerà il ritorno del marchio in Europa in mercati importanti quali Spagna, Germania, Francia, Belgio e Paesi Bassi. Poi nel 2026 toccherà ad una nuova ammiraglia un mix tra un crossover e una berlina che molto probabilmente sarà prodotto in Italia su piattaforma STLA Medium e sarà solo elettrica. La vettura avrà una lunghezza intorno ai 4,6 m. Infine nel 2028 sarà la volta della nuova Lancia Delta che tornerà con uno stile simile a quello della sua celebre antenata con un design geometrico, muscolare e sportivo. Dunque domani con la nuova Lancia Concept avremo un primo assaggio di cosa ci aspetta a proposito del futuro di Lancia.