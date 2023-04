Ferrari: ufficiale la prima elettrica nel 2025

Ferrari lancerà la sua prima auto completamente elettrica entro la fine del 2025. La notizia è stata nuovamente confermata questa mattina dal Presidente della casa automobilistica del cavallino rampante John Elkann. Il numero uno del produttore di Maranello lo ha affermato in occasione dell’assemblea generale degli azionisti che si è tenuta ad Amsterdam.

Elkann conferma: Ferrari lancerà la sua prima auto completamente elettrica entro la fine del 2025

La Ferrari ha promesso un totale di 15 nuovi modelli tra il 2023 e il 2026, inclusa la sua prima auto completamente elettrica, che John Elkann ha ribadito venerdì è prevista per il 2025. La società ha affermato che, pur perseguendo l’elettrificazione, le auto con motore a combustione interna (ICE) faranno ancora parte della sua gamma per alcuni anni.

Questa futura auto elettrica sarà il proseguimento dello sviluppo delle tecnologie di elettrificazione della Ferrari che ha iniziato a sviluppare in F1 nel 2009 e che poi ha portato in strada con la prima ibrida LaFerrari nel 2013 a cui poi sono seguiti altri modelli elettrificati tutti di grandissimo successo e apprezzatissimi dai propri clienti.

L’amministratore delegato Benedetto Vigna il mese scorso ha accolto con favore i piani dell’Unione Europea per consentire la produzione di auto alimentate con e-fuel oltre una scadenza formale del 2035 per porre fine alla produzione di auto ICE, affermando che gli e-fuel prolungherebbero la vita dei motori a combustione. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito dalla casa automobilistica di Maranello nel corso delle prossime settimane.