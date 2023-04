John Elkann: “In F1 l’obiettivo della Ferrari è e sarà sempre il titolo”

Non è stato il miglior inizio per la Ferrari in F1. In effetti, dal 2009 non sono mai partiti così male. Nel Mondiale Piloti il ​​suo miglior pilota attualmente è Carlos Sainz, con 20 punti, già a 49 dal leader Verstappen. Charles Leclerc ha 43 punti di distacco. Nel Campionato Costruttori, sempre molto apprezzato a Maranello, la ‘Scuderia’ è quarta, con soli 26 punti, a 97 dalla Red Bull. Con solo tre grandi premi disputati. Nonostante ciò in Ferrari cercano di essere ottimisti… e lanciano una richiesta per la loro scuderia nel Grande Circo. I progressi sono buoni, ma bisogna puntare in alto, al massimo. Il messaggio arriva nientemeno che da John Elkann, presidente della Ferrari, enfatico nel suo intervento prima dell’assemblea generale degli azionisti.

John Elkann: il numero uno del cavallino rampante pensa che la Ferrari possa ancora lottare per il titolo in F1

Lì ha presentato i risultati dell’azienda nel 2022, ma ha fatto riferimento anche all’aspetto sportivo, cosa che è nel DNA della Ferrari. Elkann ha parlato per primo della massima disciplina dell’automobislimo. “In Formula 1, nell’ultimo Mondiale, abbiamo visto un miglioramento della nostra competitività. Tuttavia, il nostro obiettivo è, e sarà sempre, vincere la Coppa del Mondo”, ha proclamato. Successivamente, ha fatto un breve accenno a Vasseur, il nuovo capo del team di F1. “Fred e l’intero team della Scuderi’ sono completamente concentrati sul raggiungimento di questo obiettivo “, ha detto il numero uno del cavallino rampante.

Anche Benedetto Vigna, amministratore delegato, ha fatto un breve cenno alle corse. “Vogliamo competere ai massimi livelli nei diversi campionati”, ha concluso. Vedremo dunque se davvero la situazione per la scuderia del cavallino rampante potrà migliorare nel corso delle prossime gare e se la Ferrari farà ancora in tempo a lottare per il titolo mondiale costruttori e piloti come auspica il suo presidente John Elkann.