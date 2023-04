Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio MY23: ultime foto spia prima del debutto?

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio MY23 potrebbe essere presentata domani 13 aprile insieme ad Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio MY23. Questo almeno si è intuito da un video teaser pubblicato sui social da Alfa Romeo nelle scorse ore che lascia intendere che domani ci sarà un grosso annuncio a proposito del Quadrifoglio. A dire il vero però qualcuno ipotizza si possa anche trattare della famosa concept car di una hypercar che il Biscione dovrebbe svelare nel corso del 2023.

Nuove foto spia per Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio MY23 a poche ore dal probabile debutto

Al momento l’ipotesi più probabile comunque rimane si possa trattare di Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio MY23 e dell’omonima versione del SUV Stelvio. Queste due auto infatti sono le uniche che non hanno ancora mostrato il lieve restyling subito dal resto della gamma e svelato nel mese di novembre dello scorso anno. Molto probabilmente il loro debutto è stato volutamente posticipato al 2023 anno in cui il simbolo del Quadrifoglio festeggia i 100 anni.

A proposito di Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio MY23, oggi vi segnaliamo che nelle scorse ore Walter Vayr di Gabetz Spy Unit ha pubblicato sui social nuove foto spia del prototipo camuffato su una bisarca. Come è possibile notare la vettura dispone di lievissimi camuffamenti. Infatti anche nel caso delle versioni Quadrifoglio si dovrebbe trattare di semplici ritocchi ai fari con l’introduzione di Led per rendere le auto maggiormente in sintonia con Alfa Romeo Tonale e con la futura gamma del Biscione che ogni anno accoglierà un nuovo modello a partire dal 2024 quando debutterà un SUV compatto.

All’interno la più grande novità sarà il quadro strumenti digitale mentre non si esclude qualche altro piccolo ritocco appositamente studiato per le Quadrifoglio ma comunque si toccherà di piccolissimi cambiamenti. Vedremo dunque se davvero domani 13 aprile sarà il giorno giusto per conoscere la nuova Giulia Quadrifoglio MY23.