Nuove Alfa Romeo Stelvio e futura ammiraglia: ecco il loro design

Nei prossimi anni Alfa Romeo lancerà numerose novità per ampliare la sua gamma e trasformare il marchio in un brand premium globale. Nelle scorse ore vi abbiamo rivelato che il CEO Imparato ha confermato l’arrivo nel 2026 di una nuova Stelvio che sarà solo elettrica oltre all’arrivo anche di una nuova ammiraglia nel 2027. Quest’ultima proverà a sfidare ad armi pari Porsche Taycan.

Un render ipotizza l’aspetto delle due future auto di Alfa Romeo che arriveranno rispettivamente nel 2026 e nel 2027

A proposito delle nuove Alfa Romeo Stelvio e della futura ammiraglia del Biscione, sempre il sito Autocar ha pubblicato un render che prova ad immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto di queste due auto quando finalmente avranno fatto il loro debutto ufficiale. Per quanto riguarda Stelvio sappiamo che nascerà su piattaforma STLA Large e avrà un design non troppo lontano dal modello attuale. I designer del Biscione non intendono stravolgere le linee del modello ma semplicemente farle evolvere conferendo al veicolo ancora più personalità.

Per quanto riguarda invece la futura ammiraglia del marchio sarà una berlina sportiva nello stile della Porsche Taycan con misure di poco inferiori ai 5 metri con la quale lo storico marchio milanese proverà a conquistare definitivamente gli Stati Uniti e non solo. Questa auto il cui nome potrebbe essere quello di alfa Romeo GTV arriverà nel 2027 e sarà costruita sempre su piattaforma STLA Large.

Nuova Alfa Romeo GTV

Sia la nuova Stelvio che la nuova GTV potrebbero disporre di una gamma di motori vicina a quella della futura Giulia che vedremo nel 2025 e che andrà dai 350 cavalli della entry level fino agli 800 della Veloce senza dimenticare la top di gamma Quadrifoglio che avrà 1000 cavalli di potenza e prestazioni davvero impressionanti. Quanto al luogo di produzione sembra abbastanza probabile possa trattarsi di Cassino che di recente ha avuto conferma che produrrà auto elettriche proprio su piattaforma STLA Large. Queste potrebbero essere dunque le nuove Giulia, Stelvio e GTV.