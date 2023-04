Nuova Fiat 600 2023: c’è chi la immagina così

Nuova Fiat 600 2023 sarà una delle due grosse novità che Fiat ha confermato per il 2023. L’altra dovrebbe essere la nuova Fiat Topolino. Per quanto riguarda la 600 si tratterà di un SUV compatto lungo meno di 4,1 m che sarà prodotto in Polonia presso lo stabilimento Stellantis di Tychy e condividerà molte cose con la recente Jeep Avenger. A proposito di questo modello i recenti avvistamenti del prototipo camuffato immortalato in alcune foto spia hanno mostrato quelle che potrebbero essere le principali caratteristiche di design di questo veicolo.

Ecco come viene immaginata la nuova Fiat 600 2023 che secondo indiscrezioni dovrebbe debuttare nel corso della prossima estate

Nuova Fiat 600 2023 sulla base di questo avvistamento recente ha dato origine sul web a numerosi render che provano ad immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto di questo veicolo quando finalmente sarà rivelato. L’ultima ipotesi effettuata è quella del sito Autoweek che ha immaginato in questo modo il futuro modello di Fiat con cui la casa italiana darà il via alla conquista del segmento B in attesa dell’arrivo di quella che da molti viene definita come l’erede spirituale di Fiat Punto.

Come si era intuito dalle foto spia e come conferma questo render, nuova Fiat 600 2023 nel design non rappresenterà una novità per Fiat in quanto dovrebbe rappresentare una sorta di mix tra nuova 500 e Fiat 500X di cui prenderà il posto nella gamma della principale casa automobilistica italiana.

Gli interni al momento non sono stati rivelati, ma sono in molti a pensare che questa auto di Fiat possa condividere molte cose con le “cugine” degli altri brand del gruppo Stellantis, a cominciare proprio da Jeep Avenger con cui verrà costruita insieme nello stesso stabilimento. Quanto alla gamma dei motori, nella nuova Fiat 600 2023 sicura la presenza di una versione completamente elettrica con lo stesso motore di Jeep Avenger e dunque con potenza di 156 cavalli e autonomia di 400 km. Molto probabile l’arrivo di versioni ibride e a benzina. Il debutto di questo atteso veicolo potrebbe avvenire nel corso della prossima estate, mentre la produzione dovrebbe iniziare entro fine anno.