Nuova Fiat Topolino: la vettura sarebbe già pronta

Nuova Fiat Topolino sarà una delle prossime novità che entreranno a far parte della gamma della principale casa automobilistica italiana. Come già vi abbiamo scritto in altre occasioni la vettura avrà poco a che vedere con la celebre antenata. Infatti si tratterà di una sorta di clone di Citroen Ami e Opel Rocks-e. Nei giorni scorsi vi abbiamo anche riportato la notizia che l’auto è stata confermata dal numero uno di Fiat Olivier Francois che nel corso di una intervista concessa al magazine britannico Auto Express ha confermato che Fiat sta effettivamente pensando ad un modello di questo tipo ma a patto che possa garantire un buon numero di vendite.

Sarebbe già pronta e solo in attesa di essere presentata la nuova Fiat Topolino

Secondo indiscrezioni dei soliti bene informati, la nuova Fiat Topolino sarebbe davvero vicina. Al di là dei vari render che ormai quasi giornalmente infestano il web, si dice che la vettura di Fiat sia già praticamente pronta e che manchi davvero poco all’annuncio della data in cui l’auto sarà svelata ufficialmente. Come dicevamo poc’anzi, si tratterà di un quadriciclo elettrico che potrà essere guidato da 14 anni in su. La sua produzione avverrà presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco. Stabilimento per cui nei mesi scorsi il gruppo automobilistico ha deciso di investire molti milioni. Una delle principali differenze tra questa vettura e quelle di Citroen e Opel dovrebbe essere la presenza del tetto in tela che sarà una caratteristica unica della nuova Fiat Topolino.

Nuova Fiat Topolino

Al momento ovviamente si tratta solo di voci e dunque prima di essere certi preferiamo aspettare conferme ufficiali che sempre secondo i soliti bene informati non dovrebbero tardare. Ricordiamo che prima della Topolino nel 2024 debutterà anche la nuova Fiat 600. Il suo debutto è previsto entro la fine del primo trimestre ma non possiamo escludere un leggero slittamento. Nel 2024 invece toccherà alla nuova Fiat Panda e nel 2025 alla nuova Multipla/Tipo. Con questa rinnovata gamma Fiat si candida ad essere una delle principali protagoniste nel segmento delle auto popolari per quello che riguarda il nostro continente ma forse non solo.