Nuova Peugeot 508: svelato il nuovo restyling con diverse novità

La nuova Peugeot 508 è stata svelata ufficialmente nelle versioni berlina, SW (station wagon) e PSE (Peugeot Sport Engineered), portando con sé un nuovo design. Il frontale è innovativo e ancora più dinamico e colloca al centro il nuovo scudo del brand francese. Non mancano elementi di modernità integrando completamente il motivo della calandra nel volume del paraurti.

Il nuovo modello inaugura una nuova firma luminosa a tre artigli nella parte anteriore e adotta proiettori LED con tecnologia Matrix estremamente sottili e dal design esclusivo, di serie su tutte le versioni. Al posteriore, i nuovi gruppi ottici a LED incorporano la firma luminosa a tre artigli di nuova concezione con indicatori di direzione a scorrimento.

Peugeot 508 2024 interni

Peugeot 508 2024: scopriamo tutte le novità introdotte con il nuovo facelift

Matthias Hossann, direttore design di Peugeot, ha detto che il marchio di Stellantis rafforza la sua identità tecnologica e felina attraverso il carattere radicale della nuova 508. I proiettori ultrasottili e la firma a tre artigli sono incastonati in una calandra che si fonde con il paraurti, dando vita a un frontale spettacolare.

Nell’abitacolo, l’innalzamento del livello di qualità è visibile e l’accento è posto sulla qualità e sulla modernità dei materiali utilizzati per i nuovi rivestimenti, oltre che su un nuovo comando del cambio che offre una migliore esperienza di utilizzo grazie ad una nuova ergonomia.

Il Peugeot i-Cockpit offre ancora più tecnologia. Questo grazie al nuovo sistema di infotainment Peugeot i-Connect Advanced dotato di display HD centrale da 10 pollici, navigazione connessa, Natural Voice Recognition, connettività wireless e aggiornamento via OTA.

Le nuove Peugeot 508 rappresentano il meglio di Peugeot in termini di piacere di guida e comfort, ovviamente completati da sistemi di aiuto alla guida che garantiscono sicurezza e tranquillità. Questi includono Night Vision, guida semi-autonoma di Livello 2, telecamere HD per l’assistenza al parcheggio e ammortizzatori a controllo elettronico su tre modalità (Normal, Comfort e Sport).

La gamma di motorizzazioni che equipaggia la nuova vettura annovera due versioni ibride plug-in, una nuova variante da 180 CV e una da 225 CV, una a benzina da 130 CV e una diesel da 130 CV. Tutti i motori sono abbinati di serie al cambio automatico EAT8 a 8 rapporti. Poi abbiamo la nuova Peugeot 508 Peugeot Sport Engineered da 360 CV scaricati a terra dalle quattro ruote motrici.

La nuova 508 è in linea con i valori e gli interessi dei clienti che desiderano un prodotto caratterizzato da una carrozzeria sportiva e dinamica, che offra una esperienza a bordo di livello superiore, senza scendere a compromessi in fatto di tecnologia e connettività.

I clienti sono attenti alle problematiche ambientali, cercano motori efficienti e piacere di guida. La nuova Peugeot 508 SW aggiunge la praticità della sua forma elegante al suo fascino familiare per i clienti più giovani.

Il nuovo logo della casa del Leone trova naturalmente posto al centro della calandra, il cui disegno si irradia verso l’esterno a partire dallo scudo. Sulla 508 Peugeot Sport Engineered, la calandra è specifica e alterna il nero lucido a quello testurizzato, dallo stile tagliente e felino. La firma Kryptonite con i tre artigli campeggia solitaria all’estremità del cofano.

La tecnologia Matrix LED, di serie su tutta la gamma, ottimizza il design dei proiettori, estremamente sottili per sottolineare lo sguardo felino, tipico delle Peugeot. Questi proiettori, progettati in un unico elemento, rappresentano una prodezza tecnologica poiché integrano la nuova firma DRL con 3 artigli e un effetto 3D che aggiunge profondità.

Le nuove 508 propongono un passo di 2,79 metri e una lunghezza totale di 4,75 metri (berlina)/4,79 metri (SW), per una larghezza di 1,86 metri con i retrovisori ripiegati. Di profilo, il naturale dinamismo è esaltato dai nuovi cerchi in alluminio Epherra con un diametro di 18” e un motivo diamantato che unisce design ed efficienza. Propongono un design a cinque razze che convogliano sullo stemma Peugeot posizionato su una calotta che cela completamente i dadi di fissaggio.

I loghi anteriori, laterali e posteriori di sono più moderni e hanno una nuova grafica in Grigio Basalto. Nella parte posteriore, la firma luminosa reinterpreta il tema dei tre artigli in una versione più orizzontale e dinamica. Questi fari Full LED con indicatore di direzione a scorrimento sono di serie su tutta la gamma.

Sempre al posteriore, l’emblema del Leone è stato sostituito dalla scritta Peugeot in Grigio Basalto Scuro, che si estende su tutta la larghezza della fascia nera centrale. Questo contribuisce a modernizzare e ad ampliare visivamente il posteriore.

La casa automobilistica francese offre sette colorazioni per la carrozzeria, tre delle quali inedite: Okenite White (nuovo), Blu Eclipse (nuovo), Titanium Grey (nuovo), Selenium Grey (ora disponibile su tutte le versioni, prima solo sulla 508 PSE), Artense Grey, Elixir Red e Nero Perla Nera.

Le nuove Peugeot 508 e 508 SW saranno proposte in tre allestimenti: Allure, GT e Peugeot Sport Engineered.

L’abitacolo

All’interno dell’abitacolo, il volante compatto è una caratteristica del Peugeot i-Cockpit e decuplica il piacere di guida offrendo un’agilità e un controllo del veicolo uniche. Integra il nuovo emblema al centro e ospita i comandi del sistema multimediale (radio e telefono), oltre che il volume e i comandi vocali.

Il quadro strumenti, posizionato in linea con la visione della strada, appena sopra il volante, adotta un display digitale da 12 pollici. Interamente parametrizzabile e personalizzabile, lo schermo presenta nuove modalità di visualizzazione (3D Connected Navigation con i servizi TomTom traffic, Radio/Media, Aiuti alla guida ADAS, Flussi di energia…) direttamente gestibili dal volante.

Al centro della plancia si trova il display touch centrale da 10”, leggermente orientato verso il conducente che ottimizza l’ergonomia di guida, senza escludere il passeggero dalla lettura e dall’utilizzo.

Al di sotto si trovano raffinati tasti tipo pianoforte che consentono di accedere rapidamente al menu principale, alle impostazioni del climatizzatore, le applicazioni, gli aiuti alla guida, il telefono, il multimedia e le impostazioni del veicolo.

La console centrale presenta un nuovo design elegante con un nuovo selettore del cambio automatico EAT8 a 8 rapporti. Il conducente può selezionare le diverse modalità con un solo tocco.

Per le versioni ibride, il pulsante Brake (B) serve ad attivare la frenata rigenerativa. Nel caso della versione a benzina, è sostituito dal pulsante Manual (M), che consente di gestire manualmente i rapporti del cambio con i paddle dietro al volante.

Inoltre, è presente un selettore delle modalità di guida che consente al conducente di selezionare diversi tipi di guida (Elettrica, Eco, Ibrida, Normale, Sport e 4WD) a seconda del motore presente. La modalità selezionata influisce anche sulla rigidità degli ammortizzatori a controllo elettronico (Normal, Sport e Comfort) quando è presente questo equipaggiamento.

La nuova Peugeot 508 propone un’esperienza connessa, ergonomica e coerente con l’uso quotidiano. Il nuovo sistema di infotainment offre a ciascuno, secondo le proprie esigenze di utilizzo, il meglio del mondo degli smartphone e il meglio dell’universo automobilistico. Ogni conducente può definire e salvare le sue preferenze di visualizzazione, di ambiente e di regolazioni. Questo sistema permette di memorizzare fino a otto profili.

La funzione Mirroring, che collega lo smartphone al sistema di infotainment della vettura, è ora wireless (tecnologia Wi-Fi) e si possono collegare contemporaneamente due telefoni tramite Bluetooth. Quattro porte USB Type-C completano la dotazione di connessioni (due sotto il bracciolo della fila uno e due nei sedili posteriori).

Il touchscreen centrale da 10 pollici ad alta definizione è completamente e facilmente personalizzabile, multi-schermata, con dei widget o scorciatoie, facilissimi da usare e reattivi come un tablet.

È facile spostarsi tra i diversi menu da sinistra a destra, dall’alto in basso per le notifiche o, ancora, appoggiando tre dita per fare apparire la lista delle applicazioni. Si può ritornare in qualsiasi momento alla pagina principale premendo il tasto stile pianoforte Home, proprio come su uno smartphone.

Nella parte superiore dello schermo, un banner permanente visualizza le informazioni sulla temperatura esterna, la climatizzazione, la posizione nelle pagine dei widget, i dati di connettività, le notifiche e l’ora.

Il Peugeot i-Connect Advanced è dotato della 3D Connected Navigation con i servizi TomTom. Per una leggibilità ottimale, la mappa viene visualizzata su tutto lo schermo da 10 pollici ed è aggiornata via OTA, cioè trasmettendo i dati attraverso la rete.

A bordo delle nuove Peugeot 508 troviamo una gamma completa di sistemi di aiuto alla guida e di equipaggiamenti di ultima generazione (ADAS), alimentati dalle informazioni raccolte da numerose telecamere e radar, rendono la guida, le manovre e i viaggi più sicuri e più confortevoli: Adaptive Cruise Control con funzione Stop&Go, Active Safety Brake, Lane Keeping Assist, Driver Attention Alert, Extended Traffic Sign Recognition, Night Vision, Sorveglianza dell’angolo cieco, Avviso di presenza di traffico posteriore, retrocamera ad alta definizione, specchietti retrovisori esterni orientabili in retromarcia, proiettori Matrix LED, High Beam Assist e ammortizzatori a controllo elettronico.

Altri equipaggiamenti sono pensati per elevare la qualità d’uso quotidiano della nuova vettura: Keyless Access & Start, apertura e chiusura motorizzata del vano bagagli con il movimento di un piede sotto il paraurti, parabrezza riscaldato completamente sbrinabile e volante riscaldato, allarme perimetrale, volumetrico e chiusura centralizzata supplementare, freno di stazionamento elettrico e tetto apribile elettrico con tendina oscurante.

Il piacere di guida è più che mai insito nel DNA di questo nuovo modello. Beneficia delle tecnologie e del know-how del marchio francese. La piattaforma assicura grandi qualità dinamiche e contribuisce a ridurre il peso a vantaggio del consumo di carburante, della sicurezza passiva e delle prestazioni. È stata adottata una tecnica di saldatura della carrozzeria rinforzata con l’uso di colla strutturale per aumentare la rigidità e garantire una maggiore durata.

La culla anteriore è filtrata per garantire un filtraggio ottimale delle sospensioni mentre il retrotreno multi-link è abbinato a un sistema di ammortizzatori a controllo elettronico. La regolazione delle sospensioni è adattabile a ciascun motore per garantire il miglior livello di comfort verticale e il filtraggio delle asperità stradali mentre il servosterzo elettrico è calibrato per garantire un compromesso morbido/rigido in tutte le situazioni di guida e per offrire una maneggevolezza eccezionale. La vettura offre anche un raggio di sterzata tra i marciapiedi di 10,8 metri e degli pneumatici con dimensioni che vanno da 17 a 20 pollici.

Per la versione PSE, gi ingegneri di Peugeot Sport hanno adattato il telaio con regolazioni specifiche per ottenere un perfetto connubio fra comfort e comportamento stradale di altissimo livello.

In particolare, abbiamo uno smorzamento variabile ottimizzato con tre modalità (Comfort, Hybrid e Sport), un’altezza da terra ridotta, carreggiata anteriore più larga di 24 mm e posteriore più larga di 12 mm, dei dischi freno anteriori da 380 mm di diametro con pinze fisse a quattro pistoncini e dei cerchi da 20” di diametro con pneumatici Michelin Pilot Sport 4S.

Il design dei sedili è stato pensato per valorizzare la qualità dei materiali adottati, con due nuovi rivestimenti di serie per le versioni Allure e GT, un TEP/tessuto per l’allestimento Allure e un TEP/Alcantara per l’allestimento GT. Sempre disponibili in opzione due rivestimenti in pelle Nappa in Mistral o rosso e, come novità, il Leone in rilievo nei poggiatesta anteriori.

Nella versione Peugeot Sport Engineered, il rivestimento specifico viene riproposto ed è ora decorato da un filo color Kryptonite, che sottolinea anche la plancia, i braccioli e le imbottiture della consolle.

Tra i sedili anteriori, la console centrale si prolunga fino a un vano dedicato alla ricarica wireless dello smartphone. Il resto della console è dedicato ai vani portaoggetti e alla praticità, con due portabicchieri di grande diametro. Sotto il bracciolo troviamo due porte USB-C per la ricarica e per i dati e numerosi vani portaoggetti per un volume fino a 6,4 litri. Nella seconda fila, in tutti gli allestimenti ritroviamo due porte USB-A per la ricarica, dietro la consolle centrale.

La nuova 508 dispone di serie di un sedile posteriore suddiviso in due parti (60/40) e dotato di vano di passaggio per gli sci. Sulla station wagon, è presente un sistema di abbattimento immediato dei due elementi dello schienale posteriore tramite l’azionamento di due leve facilmente accessibili ai lati del vano bagagli. Il volume del bagagliaio è da 487 a 1537 litri per la berlina, da 530 a 1780 litri per la station wagon.

Per la praticità nel quotidiano, la zona del bagagliaio è dotata di una presa 12V ubicata sul rivestimento del bagagliaio destro, di un’illuminazione a LED della zona, di una rete di contenimento del carico, di una cinghia e di ganci porta-borse.

A bordo troviamo l’impianto audio Hi-Fi premium Focal, frutto di un lavoro di co-progettazione durato diversi anni. Si compone di 10 altoparlanti dotati di esclusive tecnologie brevettate. Sono associati a un nuovo amplificatore a 12 vie da 690W.

Le motorizzazioni disponibili

Vengono proposte due versioni ibride plug-in con due ruote motrici: la nuova 180 e-EAT8 con motore PureTech a benzina da 150 CV abbinato a un propulsore elettrico da 110 CV (entrambi gestiti dal cambio automatico a 8 rapporti e-EAT8) e la 225 e-EAT8 con PureTech a benzina da 180 CV abbinato a un motore elettrico da 110 CV.

La Peugeot 508 PSE è disponibile con un gruppo propulsore ibrido plug-in a quattro ruote motrici sviluppato da Peugeot Sport. Prevede all’anteriore un motore PureTech a benzina da 200 CV abbinato a un motore elettrico da 110 CV gestiti dal cambio automatico a 8 rapporti e-EAT8 mentre al posteriore un powertrain elettrico da 113 CV e una strategia di gestione dell’energia derivata dall’hypercar Peugeot 9X8. La batteria agli ioni di litio ha una capacità di 12,4 kWh e una potenza di 139 CV

Sono disponibili anche due motori endotermici: PureTech a benzina a tre cilindri da 1.2 litri da 130 CV e abbinato al cambio automatico a 8 rapporti EAT8 e a un sistema Stop & Start e BlueHDi diesel a quattro cilindri da 1.5 litri da 130 CV e abbinato al cambio automatico a 8 rapporti EAT8 e a un sistema Stop & Start.

Per accompagnare i suoi clienti nella transizione energetica, la casa automobilistica francese propone una gamma di servizi basata su diversi pilastri.

Peugeot Easy-Charge fornisce l’accesso a diverse soluzioni di ricarica per i veicoli elettrificati. Poi abbiamo Peugeot Easy-care per rassicurare i clienti nel processo di scoperta dell’elettrificazione ed aiutarli a guidare con la massima serenità. Infine, dall’app MyPeugeot sullo smartphone o dal display touch centrale della vettura è possibile svolgere diverse funzioni.

La Peugeot 508 2024 arriverà sul mercato europeo a giugno 2023 e sarà prodotta nello stabilimento di Mulhouse (Francia).