Peugeot 508 Coupé: un render ci mostra come sarebbe

Negli ultimi 10 anni, la Peugeot 508 è stata commercializzata in varie versioni, ma una coupé ufficiale non è mai stata proposta dalla casa automobilistica francese. Tuttavia, un interessante progetto digitale pubblicato su Facebook da X-Tomi Design potrebbe cambiare la situazione.

Utilizzando come base di partenza la versione berlina più recente della 508, il designer l’ha trasformata in una coupé a due porte dalle forme sinuose, che potrebbe essere una valida concorrente della BMW Serie 4.

Peugeot 508 Coupé: X-Tomi Design ha realizzato la versione coupé a due porte della vettura

Se questa Peugeot 508 Coupé diventasse realtà, probabilmente sarebbe disponibile con le stesse motorizzazioni delle varianti berlina e station wagon. Tra queste, potrebbe esserci un motore turbo benzina a tre cilindri da 1.2 litri con potenza di 130 CV, ma anche il gruppo propulsore ibrido plug-in da 360 CV della Peugeot Sport Engineered (PSE) sarebbe un’opzione interessante, in grado di adattarsi perfettamente alle linee sportive della 508 Coupé.

Tuttavia, è importante sottolineare che si tratta di speculazioni e che è improbabile che la casa automobilistica offra in futuro una versione a due porte della sua ammiraglia. Ad ogni modo, il progetto digitale di X-Tomi Design offre una visione affascinante di quello che potrebbe essere un’auto preferita dagli appassionati di coupé sportive.

La nuova Peugeot 508 è stata completamente rivista e presenta una serie di nuove funzionalità che la rendono una scelta ideale per gli automobilisti esigenti. Il design è stato aggiornato con una firma luminosa a tre artigli sia nella parte anteriore che posteriore, che incorpora indicatori di direzione a scorrimento.

I proiettori LED con tecnologia Matrix sono stati sviluppati con un design esclusivo e sono presenti in tutte le versioni. La vettura propone inoltre una serie di funzionalità di sicurezza avanzate, tra cui il Night Vision e la guida semi-autonoma di Livello 2, per garantire tranquillità e sicurezza sulla strada.

La gamma di motorizzazioni è composta da due versioni ibride plug-in, una benzina da 130 CV e una diesel da 130 CV, tutte abbinate al cambio automatico EAT8 a 8 rapporti. Inoltre, la nuova Peugeot 508 Peugeot Sport Engineered offre 360 CV scaricati a terra dalle quattro ruote motrici.

L’ultimo restyling propone si presenta con forme sportive e dinamiche

La nuova 508 è caratterizzata da una carrozzeria sportiva e dinamica, ma non compromette la tecnologia e la connettività, offrendo un’esperienza di guida superiore. La lunghezza totale della vettura è di 4,75 metri per la berlina e 4,79 metri per la sw, con una larghezza di 1,86 metri con i retrovisori ripiegati.

I cerchi in alluminio Epherra con diametro di 18” e motivo diamantato uniscono design ed efficienza, creando un profilo dinamico. Il design a cinque razze converge sullo stemma Peugeot posizionato su una calotta che cela completamente i dadi di fissaggio.

La gamma di colori per la carrozzeria offerta dalla casa automobilistica francese consiste in sette diverse tonalità, di cui tre sono nuove: Okenite White, Blu Eclipse e Titanium Grey. Inoltre, la carrozzeria è disponibile anche nei colori Selenium Grey (ora su tutte le versioni, prima solo sulla 508 PSE), Artense Grey, Elixir Red e Nero Perla Nera.

Il quadro strumenti, posizionato in modo ergonomico appena sopra il volante, presenta un display digitale da 12 pollici completamente personalizzabile e con nuove modalità di visualizzazione. Il conducente può gestire queste funzionalità attraverso il volante.

Il display touch centrale da 10 pollici si trova al centro della plancia, leggermente orientato verso il conducente, e offre un nuovo design elegante. La console centrale è stata anch’essa rivisitata e presenta un nuovo selettore del cambio automatico EAT8 a 8 rapporti.

Per le versioni ibride, il pulsante Brake (B) serve ad attivare la frenata rigenerativa, mentre per la versione a benzina è presente il pulsante Manual (M), che permette di gestire manualmente i rapporti del cambio attraverso i paddle dietro al volante.

Infine, la Peugeot 508 2024 arriverà in Europa nel giugno 2023 e sarà prodotta nello stabilimento francese di Mulhouse.