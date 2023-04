Alfa Romeo triplica le vendite nel Q1

Arrivano ottime notizie per il Biscione dall’Italia. Alfa Romeo ha infatti appena comunicato di aver triplicato le sue immatricolazioni nel nostro paese nel primo trimestre del 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022. Ovviamente questo risultato è frutto dell’ottimo avvio delle vendite del SUV Tonale ma anche dall’ottima accoglienza ricevuta dai restyling di Giulia e Stelvio. Il SUV di segmento C risulta essere il modello premium più venduto nel nostro paese nel segmento dei SUV di medie dimensioni. Il veicolo è riuscito ad entrare anche nella top ten dei C-SUV più venduti in assoluto con una quota di mercato del 5 per cento.

Alfa Romeo ha triplicato le sue immatricolazioni nel nostro paese nel primo trimestre del 2023

Come dicevamo però stanno andando molto bene anche le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio che nel mese di marzo da poco concluso hanno visto aumentare le proprie vendite del 35 per cento rispetto al mese di marzo del 2022. Si tratta insomma di risultati davvero lusinghieri per Alfa Romeo che si conferma in questa prima parte del 2023 come il brand premium che cresce di più in Italia.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio

Per festeggiare degnamente questi risultati raggiunti Alfa Romeo ha annunciato un nuovo Tribe Weekend che si svolgerà il 15 e il 16 aprile dove i clienti della casa automobilistica milanese potranno vedere dal vivo e toccare con mano le rinnovate Giulia e Stelvio e il nuovo Tonale. Cresce l’entusiasmo attorno al marchio premium di Stellantis che spera di continuare a crescere nel 2023 grazie alla sua rinnovata gamma che in futuro regalerà molte altre sorprese ai numerosi fan del marchio.