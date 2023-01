Alfa Romeo Giulia e Stelvio 2023: prima occhiata dal vivo

Le prime immagini dal vivo delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio 2023 da poco restaurate sono apparese online nelle scorse ore quando i primi esemplari hanno raggiunto i concessionari in Italia prima di arrivare in altri mercati europei il mese prossimo. Le foto sono state pubblicate su Instagram da @instalfisti e mostrano finiture di pregio della Giulia e della Stelvio. Nello specifico, la berlina Giulia rossa è nel nuovo allestimento Competizione, parcheggiata accanto a una Veloce verniciata di blu. Presente nelle immagini anche un esemplare di Stelvio. Sembrerebbe che tutti e tre i veicoli abbiano il sistema di trazione integrale Q4.

Prime immagini dal vivo delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio 2023

Le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio 2023 sono dotate dei nuovi fari con tecnologia LED Matrix adattiva e grafica ridisegnata ispirata al Tonale. Questo del resto rappresenta il cambiamento più importante ed evidente nel design esterno. Vediamo anche i nuovi cerchi in lega bicolore con il classico design a cinque fori e gli accenti esterni neri (griglia, prese d’aria, calotte degli specchietti, tubi di scarico e diffusore) abbinati a colori vivaci.

All’interno delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio 2023, una differenza importante tra Veloce e Competizione è il cruscotto, con quest’ultimo caratterizzato da un rivestimento in pelle dall’aspetto più premium e cuciture rosse invece della normale schiuma soft-touch. Lo stesso trattamento viene applicato ai sedili avvolgenti dal sapore retrò e alla leva selettrice del cambio automatico a otto rapporti. Il clou degli interni è però il nuovo quadro strumenti digitale da 12,3 pollici proveniente dal Tonale, che conserva la forma “Cannocchiale” e offre tre diverse impostazioni: Evolved, Relax ed Heritage.

In conclusione, rimangono immediatamente riconoscibili ma gli aggiornamenti del model year 2023 sono i più sostanziosi dal loro debutto. Ricordiamo infine che nel corso del 2023 saranno svelate anche le versioni Quadrifoglio delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio 2023. Anche in questo caso ci aspettiamo aggiornamenti simili a quelli registrati dal resto della gamma.

Ricordiamo che questo aggiornamento accompagnerà Alfa Romeo Giulia e Stelvio negli ultimi anni di carriera sul mercato in attesa dell’arrivo delle nuove generazioni che secondo indiscrezioni ancora tutte da confermare dovrebbero arrivare tra il 2025 e il 2026. In questo caso però sono attese novità estetiche e tecnologiche molto importanti. Le due auto infatti cambieranno molto dal punto di vista del design e inoltre utilizzeranno la nuova piattaforma STLA Large con versioni solo a zero emissioni.