Alfa Romeo Tonale: anche Ancap da 5 stelle al SUV per la sicurezza

Alfa Romeo Tonale da poco è sbarcato sul mercato auto dell’Australia. Si tratta di un paese importante per la casa automobilistica del Biscione che punta a diventare nel giro di qualche anno il nuovo brand premium globale del gruppo Stellantis. Proprio dall’Australia nelle scorse ore sono arrivate ottime notizie per il nuovo SUV della casa automobilistica milanese.

Anche in Australia Alfa Romeo Tonale riceve 5 stelle per la sua sicurezza

Alfa Romeo Tonale ha infatti ricevuto 5 stelle da ANCAP che è l’organizzazione indipendente che controlla la sicurezza delle auto presenti sulle strade australiane, una sorta di corrispettivo della nostra Euro NCAP. Basandosi proprio sui crash test effettuati nei mesi scorsi da Euro NCAP, ANCAP ha dato 5 stelle al nuovo SUV di Alfa Romeo che ha dimostrato ottime doti di sicurezza in tutti i crash test a cui è stato sottoposto.

Ricordiamo infatti che Alfa Romeo Tonale ha ricevuto voti alti sia per quello che riguarda la protezione dei passeggeri adulti che dei bambini. Molto bene anche per la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada come pedoni, ciclisti etc. Anche la sicurezza attiva del SUV è stata giudicata con il massimo dei voti. Qualche piccola differenza però si è registrata nelle percentuali rispetto ad Euro NCAP. Infatti per la protezione degli occupanti adulti è stato dato 83 per cento invece dell’84 per cento di Euro NCAP mentre per la valutazione della protezione degli occupanti bambini 85 per cento invece dell’86 per cento.

Billy Hayes, vicepresidente senior di Stellantis per l’India e la regione Asia-Pacifico si è detto molto soddisfatto di questo risultato ottenuto da Alfa Romeo Tonale e si spera che possa essere di buon auspicio per il successo commerciale del SUV in Australia, dove si spera che il veicolo possa far aumentare non di poco le vendite del Biscione in quel paese.