Stellantis: ecco come sono andate le vendite in Canada nel primo trimestre

Con il primo trimestre del 2023 completato, Stellantis (FCA Canada) è rimasto il primo venditore nel segmento PHEV nel paese, con tre modelli tra i primi 10 veicoli ibridi plug-in più venduti.

Le vendite di 40.073 unità del periodo sono evidenziate dagli incrementi di Jeep Wagoneer, Ram 1500 e Dodge Durango. La cifra complessiva rappresenta però una diminuzione del 6% rispetto ai primi tre mesi del 2022.

Stellantis: calo del 6% in Canada nei primi tre mesi del 2023

Jason Stoicevich, presidente di Stellantis Canada, ha dichiarato che, mentre l’azienda attua il suo piano strategico Dare Forward 2030, è incoraggiata dalla sua continua leadership nelle vendite di PHEV.

Allo stesso tempo, nonostante le continue sfide globali del settore, veicoli come il Ram 1500, il Wagoneer e il Dodge Durango hanno mostrato aumenti a due cifre per il trimestre e continuano ad avere la meglio in segmenti parecchio combattuti.

La Jeep Wrangler 4xe, con un’autonomia di 35 km in modalità EV con una singola ricarica, ha rappresentato quasi il 20% del totale delle 5010 Wrangler vendute in Canada nel Q1 2023. Le immatricolazioni della nuova Jeep Grand Cherokee 4xe continuano a crescere e, in particolare, la Chrysler Pacifica Hybrid “made in Canada” ha rappresentato il 35% delle vendite totali della Pacifica sempre nel primo trimestre di quest’anno.

Al Salone di New York 2023 vedremo alcune novità

Come estensione premium di Jeep, Wagoneer continua a farsi strada. Le vendite sono aumentate del 36% nel primo trimestre del 2023. Wagoneer e Grand Wagoneer hanno ricevuto una gamma di motori rivista con il model year 2023 con il nuovo sei cilindri in linea Hurricane biturbo.

La scorsa settimana, il brand di Stellantis ha svelato una nuova serie di concept car davvero interessanti, efficienti e capaci durante il 57° Easter Jeep Safari di Moab (Utah). Tuttavia, presenterà qualcosa di nuovo durante il Salone di New York 2023 (New York International AutoShow – NYIAS).

Sotto i riflettori del NYIAS di questa settimana ci sarà anche Ram mentre continua il suo viaggio verso l’elettrificazione. I pick-up attuali, robusti, capaci e leader del segmento, continuano a catturare l’attenzione degli acquirenti canadesi, con 20.125 esemplari venduti (un aumento del 10% nel trimestre).

Dodge ha registrato un aumento delle vendite del 4% nel trimestre grazie in gran parte alla muscle car dei SUV Dodge Durango, con 2260 unità consegnate (un aumento del 43%). Alla fine del mese scorso, il marchio di Stellantis ha presentato la nuova Dodge Challenger SRT Demon 170, la muscle car più potente al mondo. La Demon 170 eroga 1040 CV con carburante E85 e sarà prodotto in Canada presso lo stabilimento di Brampton (Ontario).