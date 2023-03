Dodge Challenger SRT Demon 170: svelata l’ultima muscle car termica

Dodge ha presentato nelle scorse ore la muscle car più veloce, scattante e potente del mondo con il nome di Dodge Challenger SRT Demon 170 2023. Il settimo e ultimo modello della speciale gamma Last Call è stato presentato durante il festival Dodge Last Call Powered by Roadkill Nights Vegas presso il The Strip al Las Vegas Motor Speedway.

Con i suoi 1040 CV a 6500 g/min e 1281 Nm di coppia massima a 4200 g/min, la nuova Challenger SRT Demon 170 raggiunge i 96 km/h partendo da 0 in soli 1,66 secondi. La Demon 170 può anche raggiungere i 913 CV e 1098 Nm usando del carburante E10.

Dodge Challenger SRT Demon 170 profilo laterale

Dodge Challenger SRT Demon 170: debutta il settimo e ultimo modello Last Call

Abbiamo di fronte il veicolo più veloce mai prodotto negli oltre 100 anni di storia della casa automobilistica americana. La nuova Dodge Challenger SRT Demon 170 è la prima auto di produzione in fabbrica a percorrere il quarto di miglio in meno di 9 secondi con un ET di 8,91 secondi certificato dalla National Hot Rod Association (NHRA) a 243,28 km/h.

Gli ampi aggiornamenti dei componenti hanno portato alla realizzazione di un motore quasi nuovo di zecca, oltre a funzionalità aggiuntive che aiutano a sfruttare i 1040 CV di potenza. Tra questi abbiamo compressore migliorato da 3 litri che aumenta la pressione di sovralimentazione del 40% rispetto alla Challenger Hellcat Redeye Widebody, massima potenza grazie a miscele di carburante ad alto contenuto di etanolo, trasmissione completamente nuova con corona dentata da 240 mm, alloggiamento del differenziale più resistente del 53% utilizzando metalli di grado aerospaziale, albero di trasmissione posteriore più robusto del 30% e semiassi più robusti, pneumatici 315/50R17 Mickey Thompson ET Street R per le drag race oppure Mickey Thompson 245/55R18 ET Street per l’anteriore, sistema TransBrake 2.0, sospensioni con modalità drag race (le valvole vengono regolate in modo univoco negli ammortizzatori adattivi e forniscono il massimo trasferimento di peso e impostazioni di gara personalizzate) e design widebody sfalsato.

La produzione della Dodge Challenger SRT Demon 170 2023 inizierà quest’estate e sarà limitata a un massimo di 3300 unità, di cui 3000 per gli Stati Uniti e 300 per il Canada. I numeri di unità finali saranno basati sulla capacità di produzione.

Sarà disponibile ad un prezzo di listino di 96.666 dollari – 90.239 euro – (escluse spese di destinazione e tasse). Gli slot possono già visualizzate a partire da oggi tramite il tool Dodge Horsepower Locator su DodgeGarage.com, con ordini a partire dal 27 marzo 2023. Gli ordini si chiuderanno il 15 maggio di quest’anno.

Scaricare a terra 1040 CV non è facile. La nuova Dodge Challenger SRT Demon 170 prevede degli aggiornamenti a quasi tutti i componenti del motore (solo l’albero a camme è intatto) Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri.

La nuova muscle car è dotata del collaudato cambio automatico TorqueFlite 8HP90 a 8 velocità, con una flangia di uscita aggiornata per accogliere un diametro maggiore e un albero di trasmissione più robusto.

Un modulo di controllo del gruppo propulsore (PCM) ricalibrato ottimizza l’alimentazione e la fasatura delle scintille sia per il carburante premium che per quello con miscela ad alto contenuto di etanolo.

La percentuale di etanolo viene visualizzata automaticamente nel quadro strumenti del veicolo e un’icona della pompa di benzina viene visualizzata nel quadro quando viene rilevata una percentuale significativa di etanolo nel carburante.

La potenza nominale si regola automaticamente e viene visualizzata in base alla percentuale di etanolo nel carburante. Quando viene rilevata una soglia del 20% di etanolo, l’icona della pompa di benzina situata nel cluster apparirà bianca.

Quando viene rilevato un contenuto di carburante ad alto contenuto di etanolo superiore al 65%, l’icona del quadro strumenti diventa blu, informando il guidatore che è possibile tirare fuori la potenza massima di 1040 CV della Demon. I componenti della trasmissione della Challenger SRT Demon 170 sono stati rinforzati, incluso un albero di trasmissione posteriore che è più resistente del 30% all’interno dello stesso spazio.

Gli pneumatici sono stati realizzati in collaborazione con Mickey Thompson Tyres

La Challenger SRT Demon 170 2023 arriva come la prima auto di produzione costruita con pneumatici da drag race sfalsati. Il brand di Stellantis ha lavorato a stretto contatto per molti mesi con Mickey Thompson Tyres per sviluppare applicazioni esclusive per questa vettura, fondamentali per ottenere la massima trazione del veicolo in condizioni di accelerazione estrema.

La Dodge Challenger SRT Demon 170 arriva con cerchi in alluminio forgiato standard posteriori da 17×11” e anteriori da 18×8”, con un’opzione cerchi in fibra di carbonio. I cerchi opzionali in fibra di carbonio Lacks Enterprises riducono il peso dell’auto.

I cerchi in fibra di carbonio in due pezzi presentano un centro in alluminio forgiato con coprimozzo con logo SRT e sono fissati insieme con hardware in lega di titanio. I cerchi in fibra di carbonio di Lacks riducono la massa non sospesa del veicolo, riducendo le vibrazioni pur mantenendo un carico dello pneumatico più costante e, in ultima analisi, migliorando la manovrabilità, l’accelerazione e la frenata

I cerchi leggeri fanno parte di una riduzione complessiva del peso di 71 kg per la Challenger SRT Demon 170 rispetto a una Challenger Hellcat Redeye Widebody. Ulteriori aree di risparmio di peso includono freni anteriori leggeri, barre antirollio cave, eliminazione del sedile del passeggero e del sedile posteriore, rivestimento del bagagliaio ed eliminazione del rumore, vibrazioni e ruvidità (NVH) e moquette interna leggera con un impianto audio minimo.

Il raffreddamento è fondamentale per una muscle car da 1040 CV come la Dodge Challenger SRT Demon 170 2023, soprattutto quando si tratta di correre su una pista adatta alle drag race. L’innovativo SRT Power Chiller torna per aiutare a raffreddare la SRT Demon 170. La funzione Race Cool Down standard fornisce ulteriore raffreddamento dopo che il motore è stato spento a seguito di una corsa lungo la pista.

Due ulteriori caratteristiche chiave sono il cofano Air Grabber e i fari Air Catcher. Le caratteristiche massimizzano il flusso di aspirazione dell’aria con fari funzionali e illuminati che funzionano in combinazione con il cofano a induzione d’aria.

Gli ammortizzatori Bilstein con smorzamento adattivo sono stati modificati per la massima accelerazione e offrono un’altezza di marcia posteriore rialzata di 10 mm e una corsa di sbalzo posteriore limitata di 17 mm per accogliere i massicci pneumatici Mickey Thompson.

Abbiamo poi la modalità Drag Mode, una delle tre modalità di guida disponibili sulla nuova Dodge Challenger SRT Demon 170, insieme alle opzioni Custom e Auto (Street), che consentono ai conducenti di modificare o personalizzare un menu completo di parametri delle prestazioni del veicolo, tra cui trasmissione, paddle, controllo della trazione, sospensioni e sterzo.

Le SRT Performance Pages mantengono il guidatore in sintonia con i segni vitali del veicolo attraverso una lista completa di statistiche sulle prestazioni in tempo reale, comprese le pagine del timer con dati sui tempi di reazione e tempi 0-96, informazioni sull’indicatore, informazioni sulle prestazioni del motore e potenza del dinamometro, statistiche di coppia e altro ancora.

Le Race Options forniscono informazioni sulle funzioni chiave della vettura, come luci di cambiata, SRT Power Chiller, Line Lock, Launch Control con Launch Assist e Race Cooldown.

14 diverse colorazioni per l’esterno

La Dodge Challenger SRT Demon 170 2023 sarà disponibile in 14 diverse colorazioni esterne, inclusi i tradizionali colori B5 Blue, Plum Crazy Purple e Sublime Green, oltre al popolare colore moderno Destroyer Grey. Tutte le tonalità saranno inoltre disponibili con un esclusivo cofano verniciato nero satinato opzionale.

Il badge della Challenger SRT Demon 170 reinventa quello classico della Demon originale con un tatuaggio sul collo 170 e un nuovo occhio di demone giallo che rappresenta l’E85, che decora i parafanghi anteriori.

Il badge SRT adorna la griglia. Sotto il cofano, il badge Supercharger a tema Demon annuncia lo spirito del veicolo e, come per tutte le Challenger 2023, vanta la speciale targa commemorativa Last Call.

All’interno, un badge giallo e rosso sul cruscotto Demon richiama il VIN a quattro cifre. Un nuovo schermo a grappolo specifico per la Challenger SRT Demon 170 presenta un indicatore rosso e una grafica rossa. Il volante ad alte prestazioni in Alcantara presenta il logo SRT a LED e le cornici in vera fibra di carbonio si aggiungono alla sensazione di alte prestazioni degli interni.

Il nuovo bolide americano è dotato di interni in tessuto leggero pied de poule con il logo Demon 170 sul sedile del conducente. L’interno in tessuto riduce il contenuto per ridurre al minimo il peso e massimizzare le prestazioni, con eliminazione del sedile del passeggero standard, eliminazione del sedile posteriore, eliminazione della moquette del bagagliaio, eliminazione dell’isolamento acustico, eliminazione della luce del bagagliaio ed eliminazione del pedale luminoso, insieme a un impianto audio con soli due altoparlanti.

Un’opzione per interni in pelle premium aggiunge più contenuti e caratteristiche di comodità per il cliente, con sedili in pelle nera Alcantara/Laguna con il logo Demon 170, sedili riscaldati e ventilati, volante riscaldato, impianto audio Harman Kardon con 18 altoparlanti, amplificatore Harman Kardon e sub montato sul bagagliaio e altro ancora.

Infine, i sedili in pelle Demonic Red Laguna offrono un’altra alternativa colorata per coloro che desiderano personalizzare l’abitacolo. Tutte le opzioni interne hanno la possibilità di eliminare il sedile posteriore.