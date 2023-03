Dodge Durango SRT Hellcat: il super SUV si trasforma in una supercar da 1024 CV

Il Dodge Durango SRT Hellcat non ha di certo bisogno di più potenza per scontrarsi con i suoi competitor. Tuttavia, ci sono alcuni esemplari modificati davvero interessanti, come il progetto realizzato da Roadshow International ad Atlanta.

Nelle scorse ore, il tuner ha condiviso su Instagram alcune immagini di un Durango SRT Hellcat modificato che mostrano come è fatto. Grazie alle sue caratteristiche, il super SUV della casa automobilistica americana riesce a tenere testa anche alle supercar di nuova generazione nello scatto da 0 a 96 km/h, che avviene in soli 3,5 secondi senza alcuna modifica.

Dodge Durango SRT Hellcat by Roadshow International interni

Dodge Durango SRT Hellcat: ecco il progetto di Roadshow International

La versione proposta da Roadshow International, però, dispone di un Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri che eroga ben 1024 CV di potenza e 1139 Nm di coppia massima. Ciò permette al Dodge Durango SRT Hellcat di impiegare 3,9 secondi nello scatto da 0 a 100 km/h (potrebbe essere un errore) e raggiunge una velocità massima di 250 km/h (limitata elettronicamente). Ricordiamo che il veicolo di serie offre 720 CV e 875 Nm; quindi, si parla tratta di un importante upgrade.

Oltre all’aumento della potenza, questo Durango SRT Hellcat vanta altri aggiornamenti aftermarket. Ad esempio, possiamo vedere delle pinze freno in rosso lucido, delle doppie strisce da corsa in nero e rosso che si estendono per tutta la sua lunghezza, una carrozzeria in Nardo Grey, una pellicola protettiva per la vernice, delle luci esterne fumé e dei vetri privacy. In aggiunta, l’intero corpo è stato abbassato di 30 mm grazie all’installazione di sospensioni modificate mentre lateralmente spiccano dei nuovi cerchi a Y da 24” progettati da Forgiato.

Passando all’abitacolo, troviamo un rivestimento in pelle rossa su sedili, console centrale, volante, pannelli delle portiere e parti inferiori del cruscotto. Da notare la trapuntatura a rombi presente sui sedili. Sui poggiatesta troviamo dei nuovi loghi, così come le nuove soglie sottoporta.

Ricordiamo che il Dodge Durango SRT Hellcat è un SUV ad alte prestazioni e rappresenta l’apice delle prestazioni della gamma Durango, combinando un’esperienza di guida adrenalinica con un design audace e funzionalità familiari.

Propone linee aggressive e uniche nel suo segmento

Il design esterno è caratterizzato da linee aggressive e distintive, con ampie prese d’aria per raffreddare il potente motore e dettagli in nero lucido che conferiscono un aspetto sinistro. L’impianto di scarico sportivo produce un rombo profondo e inconfondibile, tipico delle auto ad alte prestazioni.

Nonostante le sue prestazioni, il Durango SRT Hellcat mantiene la praticità e la versatilità di un SUV a tre file. Offre ampio spazio per passeggeri e bagagli, rendendolo una scelta eccellente per le famiglie che desiderano un veicolo che possa soddisfare le loro esigenze quotidiane senza rinunciare alle alte prestazioni. Inoltre, dispone di numerosi sistemi di sicurezza e tecnologie d’avanguardia, come il sistema d’infotainment Uconnect, che rendono la vita a bordo piacevole e confortevole.

In sintesi, si tratta di un SUV unico nel suo genere, che combina potenza e prestazioni eccezionali con spazio e praticità. È un’ottima scelta per chi cerca un’auto familiare capace di offrire emozioni forti al volante e una presenza inconfondibile su strada.