Ram 1200 Rebel: avvistato un nuovo prototipo con motore turbo da 2 litri

Ram ha in programma di ampliare presto la sua gamma di pick-up con un nuovo modello conosciuto internamente come Project 291. Nelle scorse ore, sono state pubblicate in rete alcune foto spia esclusive che mostrano un prototipo completamente camuffato della versione Rebel di questo nuovo veicolo.

Secondo quanto riportato, il muletto in questione montava il motore GME Turbo Flex da 2 litri in quanto disponeva di due terminali di scarico sulla parte posteriore. Anteriormente, invece, il nuovo pick-up Ram vanta una griglia esclusiva che segue l’identità visiva caratteristica degli altri veicoli in versione Rebel della casa automobilistica americana. In particolare, la griglia prevede due elementi circolari e una superficie a nido d’ape.

Ram 1200 Rebel posteriore

Ram 1200: il nuovo pick-up verrà proposto anche in versione Rebel

Il paraurti anteriore dispone di una piastra paramotore in plastica nera mentre sono previsti altri elementi sempre neri sparsi un po’ ovunque sulla carrozzeria. Le foto spia mostrano anche i sensori per i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) nella parte inferiore del paraurti. Sul parabrezza, la telecamera indica che il nuovo pick-up avrà queste dotazioni.

Lateralmente possiamo vedere degli elementi neri sui passaruota, degli pneumatici ad uso misto e dei cerchi in lega da 19”. Purtroppo, non sono state condivise foto dell’abitacolo del Project 291, ma sappiamo già che avrà un ampio display touch orizzontale al centro della console. Ci saranno anche versioni con schermi verticali. Tutte le varianti del nuovo pick-up avranno freni a disco su tutte e quattro le ruote.

Al momento non ci sono ancora informazioni sul motore GME Turbo Flex da 2 litri, ma sappiamo che può raggiungere una potenza massima di 260 CV e una coppia massima di 392 Nm. Quello che è certo è che il propulsore sarà abbinato alla trazione 4×4 e a un cambio automatico a 9 marce.

Ram costruirà il nuovo modello su un telaio monoblocco come il Fiat Toro, anche se le dimensioni saranno maggiori. Infatti, avrà un passo leggermente più grande, una lunghezza di oltre 5 metri, una larghezza vicina agli 1,85 metri e un’altezza di circa 1,80 metri.

Avrà le stesse sospensioni del Fiat Toro, ad eccezione di molle e ammortizzatori che saranno ricalibrati per il maggior peso e dimensioni. L’impianto frenante del Ram Project 291, invece, proviene dalla Jeep Commander. Al momento non conosciamo ancora il nome ufficiale del veicolo, ma le ultime indiscrezioni hanno riportato Ram 1200 o Ram Dakota.