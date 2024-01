Lancia Delta S4 Stradale: scariche di adrenalina speciali | Video

Oggi ci tuffiamo nelle emozioni regalate dalla Lancia Delta S4 Stradale. L’occasione ci viene offerta da un video pubblicato sul canale YouTube di Hagerty, diventato subito virale. Protagonista delle riprese è un esemplare del rarissimo modello, attualmente in vendita da Girardo & Co. Si tratta di quello con telaio numero 033. Questa vettura fece da base per la selvaggia creatura di Gruppo B, che emozionava sui campi di gara. A raccontarla e a provarla ci pensa Henry Catchpole, di cui è nota la passione per i rally.

Stiamo parlando di un’automobile capace di impreziosire ogni collezione. Nacque negli anni ’80 per prendere il posto della precedente Rally 037, ma con due ruote motrici in più e una tecnologia più sofisticata. Sotto l’immenso cofano posteriore pulsa un motore a 4 cilindri da 1.759 centimetri cubi di cilindrata, in grado di erogare 250 cavalli di potenza massima a 6.750 giri al minuto.

Fra le sue caratteristiche spicca l’abbinamento fra il compressore volumetrico e il turbocompressore. Una doppia sovralimentazione che sfrutta la capacità del primo di offrire un tiro pieno ai bassi regimi e del secondo di dare belle scariche di coppia ai regimi più elevati. Così l’intera gamma è coperta. Nella versione da gara, di potenza quasi doppia, era qualcosa di mostruoso, ma anche il modello civilizzato che ha fatto da base per l’omologazione, come quello di cui ci stiamo occupando, ha carisma da vendere.

Foto Lancia

Anche se più addomesticata, la Lancia Delta S4 Stradale si offre alla vista con look esplosivo. Non è bella, ma spaziale. Questo basta a distinguerla dalla massa. Alcuni sostengono che sia stata costruita in un numero di esemplari sensibilmente inferiore rispetto ai 200 richiesti dal capitolato sportivo per l’omologazione in Gruppo B, ma non abbiamo elementi per confermare o smentire la cosa. Preferiamo prenderla per quello che è: una semplice voce.

In questa veste “civile”, sfoggia un interno a tratti lussuoso. Molti elementi (su tutti i sedili) sono avvolti da elegante Alcantara. La Lancia Delta S4 Stradale è pure abbastanza confortevole, anche se non mancano degli elementi di disturbo durante la marcia, ma sono inezie rispetto alle emozioni regalate dal modello. Qui, prudenzialmente, i tecnici hanno puntato su un comportamento leggermente sottosterzante, per garantire una guidabilità meno problematica ai driver comuni, poco avvezzi con il nervosismo dinamico della sorella da gara.

A ricordare, nell’abitacolo, la connessione con l’universo racing ci pensano il volante, la strumentazione e la foggia sportiva dei sedili. Il video mostra l’auto nel dettaglio, citando anche la versione da corsa. Non mancano delle riprese interne ed esterne della Lancia Delta S4 Stradale, durante l’azione. Questi sono i fotogrammi più piacevoli del filmato, a mio parere. Buona visione!