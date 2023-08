Lancia Rally 037 Stradale: all’asta un esemplare da 700.000 euro

Lancia ha sempre giocato un ruolo di primo piano nel settore automotive, in particolare nel campo delle corse. La Lancia Rally 037 Stradale è un chiaro esempio di questa eccellenza, una vettura che ha lasciato un segno indelebile nella storia del rally.

Nella stagione 1982, FIA introdusse un cambio nel sistema di classificazione delle auto da numeri a lettere, creando il nuovo Gruppo B per il campionato rally. Con la necessità di omologare 200 esemplari, il marchio di Stellantis trovò una soluzione rapida, evitando lo sviluppo di un’auto completamente nuova.

Lancia Rally 037 Stradale: RM Sotheby’s proporrà all’asta un esemplare tenuto con cura

S’ispirò all’approccio modulare precedentemente utilizzato per la Beta Montecarlo Turbo, impiegando il telaio monoscocca centrale del modello di produzione della Montecarlo. La nuova vettura da rally, la Rally 037 Stradale, fu dotata di un nuovo telaio posteriore che permetteva una riorientazione longitudinale del propulsore.

Invece di una turbina, la 037 venne equipaggiata con un compressore Volumex per migliorare la risposta dell’acceleratore. Presentata nel marzo 1982 e omologata il 1° aprile dello stesso anno, 207 esemplari furono completati in tempo record.

La stagione 1982 fu dedicata allo sviluppo, ma nel 1983 – grazie all’abilità di piloti come Walter Röhrl, Markku Alén e Attilo Bettega – la Lancia Rally 037 Stradale conquistò il Monte Carlo Rallye, il Tour de Corse, l’Acropolis, la Nuova Zelanda e Sanremo, vincendo il Campionato del Mondo Rally. Fu il quinto titolo per Lancia e l’ultimo WRC conquistato da una vettura a trazione posteriore.

Un esempio specifico di questo modello è il telaio n°022, che sarà offerto all’asta da RM Sotheby’s durante la Monterey Car Week 2023. La nota casa d’aste stima una vendita compresa tra 550.000 e 700.000 euro. L’esemplare in questione va ad affiancarsi alla Astura Cabriolet vista qualche giorno fa.

Registrato per la prima volta il 24 maggio 1984 da Francesco Pio Bignardi (figura ben nota negli ambienti rally italiani), la vettura rimase un esemplare stradale, non venendo mai utilizzata in competizione. Acquistata da Carlo Pungetti nel 2005, rimase conservata con il resto della sua collezione.

Venduta in Germania nel 2015, fu successivamente acquistata dal committente nel 2019. Oggi, il telaio n°022 si presenta in ottime condizioni, non è stato restaurato e rappresenta una rara opportunità di acquisire un’importante auto del Gruppo B.