Alfa Romeo Cabriolet: un video la ipotizza come mix tra Tonale e una BMW

Una nuova Alfa Romeo Cabriolet? Al momento una simile vettura non sembra rientrare nei piani della casa automobilistica milanese che ha già confermato ufficialmente quali auto arriveranno nei prossimi anni. Come sappiamo infatti sono già iniziati a Tychy in Polonia i lavori per il lancio di un nuovo SUV compatto che debutterà nel corso del primo trimestre del 2024. Nel 2025 e nel 2026 dovrebbe essere la volta delle future generazioni di Giulia e Stelvio mentre nel 2027 di una nuova ammiraglia che a quanto pare non sarà un vero e proprio SUV.

In un video immaginata una futura Alfa Romeo Cabriolet che purtroppo non vedremo

Dunque non c’è nessuna traccia di una nuova Alfa Romeo Cabriolet. Nemmeno tra le auto che arriveranno tra il 2028 e il 2030 sembra esserci spazio per un simile modello. Del resto le vendite di questo tipo di vettura sono inesorabilmente calate rispetto al passato e dunque non conviene investire su prodotti così di nicchia. Ovviamente ciò non ci impedisce di sognare come ha deciso di fare il famoso designer e artista digitale Theottle che nelle scorse ore ha pubblicato un video sul suo canale di YouTube dove ipotizza una simile vettura.

L’Alfa Romeo cabriolet immaginata da Theottle, ribattezzata Alfa Romeo Tonale Cabrio rappresenta una sorta di mix tra una BMW Serie 2 Cabrio, di cui questa auto sarebbe probabilmente una rivale e il SUV Alfa Romeo Tonale. Come sappiamo del resto questo modello rappresenta una sorta di manifesto di quello che sarà lo stile delle future auto del Biscione e dunque non sorprende che ancora una volta in un render venga preso come punto di riferimento stilistico nell’immaginare future auto del Biscione.