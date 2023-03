Alfa Romeo B-SUV: da Tychy arriva la prima immagine

Nel 2024 Alfa Romeo lancerà la sua nuova entry level. Ci riferiamo naturalmente ad Alfa Romeo B-SUV di cui vi abbiamo parlato questa mattina a causa del viaggio del CEO di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato che nelle scorse ore si è recato in Polonia per visitare lo stabilimento di Tychy dove il nuovo modello sarà prodotto e per parlare con il team che si occuperà dello sviluppo e della produzione del nuovo veicolo. Proprio in una delle foto condivisa su Twitter da Jean-Philippe Imparato a proposito del suo viaggio in Polonia si vede la prima immagine della nuova vettura della casa automobilistica del Biscione.

Imparato in visita in Polonia svela la prima immagine del futuro Alfa Romeo B-SUV

L’immagine è assai sfocata ma si intuisce subito che si tratta proprio di Alfa Romeo B-SUV. In particolare viene mostrata la parte anteriore del veicolo che sarà lanciato sul mercato intorno alla metà del prossimo anno dopo una presentazione ufficiale che, se non ci saranno ritardi, avverrà entro la fine del primo trimestre del 2024.

Alfa Romeo B-SUV, che tra qualche mese dovrebbe finalmente rivelare il suo nome ufficiale, è uno dei modelli più attesi tra quelli che verranno lanciati nei prossimi anni dal brand premium del gruppo Stellantis. Si tratta infatti del futuro modello di ingresso alla gamma del Biscione e dunque è facile ipotizzare che in breve tempo, anche grazie ad un prezzo di partenza che dovrebbe essere inferiore ai 30 mila euro, l’auto dovrebbe diventare il modello più venduto in assoluto tra quelli offerti da Alfa Romeo sul mercato.

Alfa Romeo B-SUV dunque farà guadagnare preziose quote di mercato alla casa milanese in un segmento che va per la maggiore in Europa e non solo. Inoltre questa auto suscita grande curiosità anche perché sarà la prima vettura nella storia del Biscione ad avere una versione completamente elettrica. Per quanto riguarda il suo design, per il momento si sa poco ma si ipotizza un aspetto decisamente sportivo dato che lo stesso Imparato ha dichiarato che molti non considereranno questa auto un SUV e che sicuramente piacerà a chi apprezzava MiTo e Giulietta.