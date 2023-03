Ferrari SF90 Versione Speciale: sarà questo il suo aspetto finale?

Qualche giorno fa, Lamborghini ha presentato ufficialmente la nuovissima Lamborghini Revuelto, che si propone come la prima supercar ibrida plug-in del produttore bolognese. È in grado di sviluppare una potenza massima di 1015 CV grazie alla presenza di un V12 aspirato di nuova concezione abbinato a tre motori elettrici.

Si parla ormai da diversi mesi di una possibile Ferrari SF90 Versione Speciale, che si proporrebbe sul mercato come una variante ancora più performante della SF90 Stradale, che ricordiamo eroga 1000 CV. Proprio la SF90 Versione Speciale potrebbe scontrarsi direttamente con la Revuelto.

Ferrari SF90 Versione Speciale, il render a confronto con il prototipo

Ferrari SF90 Versione Speciale: un progetto digitale prova ad immaginare il suo design

Purtroppo, almeno per il momento, non conosciamo i dettagli sulle caratteristiche tecniche della Ferrari SF90 VS, ma nel frattempo stanno proseguendo i test su strada. Il renderista Brian Monaco, che tra l’altro è anche un consulente di design, ha utilizzato le recenti foto spia per immaginare come potrebbe essere l’aspetto finale della Ferrari SF90 Versione Speciale.

Rispetto alla SF90 Stradale/Spider, possiamo vedere un grosso alettone posteriore, delle minigonne laterali maggiormente pronunciate, un assetto leggermente più basso e un frontale con alcune novità interessanti, come le prese d’aria più grandi.

Ricordiamo che la Ferrari SF90 Stradale si propone sul mercato come una supercar ibrida plug-in e come un modello che segna un passo importante per il brand di Maranello in quanto è il primo ibrido stradale nella storia di Ferrari, oltre a rappresentare un connubio perfetto tra innovazione tecnologica e performance di alto livello.

È stata lanciata per la prima volta nel 2019 e il suo nome celebra il 90° anniversario della Scuderia Ferrari. Il bolide è caratterizzato da un design aggressivo e aerodinamico, con linee fluide e affilate che ne esaltano l’aspetto sportivo.

La Stradale/Spider utilizza un V8 biturbo come base di partenza

Sotto il cofano, nasconde un motore V8 biturbo da 4 litri che eroga solo lui 780 CV di potenza. A questo si aggiungono tre propulsori elettrici (uno posteriore e due anteriori) che forniscono ulteriori 220 CV, per un totale di 1000 CV. Questa combinazione permette alla SF90 Stradale di raggiungere prestazioni eccezionali, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi e una velocità massima di 340 km/h.

La batteria agli ioni di litio da 7,9 kWh garantisce un’autonomia in modalità 100% elettrica di circa 25 km con una singola ricarica, il che la rende una scelta adatta anche per l’utilizzo quotidiano in città. Inoltre, grazie al suo sistema di recupero dell’energia in frenata, riesce a rigenerare energia e aumentare l’efficienza complessiva del sistema ibrido.

Il telaio della Ferrari SF90 Stradale è realizzato in materiali leggeri come alluminio e carbonio, permettendo un risparmio di peso significativo rispetto alle tradizionali supercar. L’abitacolo, infine, offre un ambiente lussuoso e tecnologico, con un cruscotto digitale e una plancia dominata da display touch per gestire le varie funzioni offerte dalla vettura.

In sintesi, questo bolide rappresenta un punto di svolta per l’iconico marchio di Maranello, con cui ha dimostrato di essere pronta ad affrontare il futuro del settore automotive, coniugando performance estreme e attenzione all’ambiente.