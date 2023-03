Ferrari SF90 Versione Speciale: il prototipo con l’alettone | Video

Un nuovo video pubblicato in rete dal solito Varryx mostra un altro muletto di prova della nuova Ferrari SF90 Versione Speciale, il cui debutto potrebbe avvenire a metà di quest’anno. Il filmato si apre con alcune immagini della SF90 Stradale in tinta blu elettrico di un noto youtuber e collezionista. Singolare la presenza di un box da tetto, verniciato come la carrozzeria dell’auto. Qui, però, ci interessa altro. Le nostre attenzioni, infatti, si concentrano sulla vettura che all’improvviso sbuca alle sue spalle e che guadagna la parte centrale del cortometraggio.

Si tratta di un prototipo della prossima Ferrari SF90 Versione Speciale (sigla di progetto F173VS), ormai in avanzato stato di sviluppo. Rispetto agli esemplari precedentemente immortalati, si nota la presenza di un alettone posteriore, che conferisce un taglio racing alla supercar di Maranello. Si tratta di un’appendice funzionale, forse testata per decidere se installarla o meno sull’auto definitiva (ma dovrebbe esserci). Ancora non sappiamo molto su questa creatura, destinata a diventare la versione più estrema della gamma SF90, come la 812 Competizione lo è della 812 Superfast.

Il frontale della futura “belva” emiliana, che spingerà ancora più in alto l’asticella prestazionale rispetto al modello da cui deriva, presenta un incavo simile a quello della 488 Pista. La coda sembra leggermente allungata, per agevolare l’evacuazione dei flussi. Il lavoro dei tecnici dovrebbe essersi concentrato su tre fronti: maggiore potenza, più leggerezza, superiore carico deportante. Facile immaginare un quadro prestazionale marziano e un comportamento dinamico assolutamente chirurgico, per la gioia di chi potrà stringere fra le mani il suo volante. Viste le cifre della vettura di partenza, ci sarà da rimanere davvero a bocca aperta.

Nessun dubbio sul fatto che il powertrain ibrido otterrà altri cavalli e sonorità di scarico più entusiasmanti, anche se sarà difficile avvicinarsi alle melodie inebrianti dei V12 del “cavallino rampante”. Prima della futura hypercar, destinata a rimpiazzare LaFerrari, suo sarà certamente il tempo di riferimento sulla pista di Fiorano tra le auto “commerciali” del marchio. La Ferrari SF90 Versione Speciale (ma non si conosce ancora il nome definitivo) metterà ancora di più le ali a una magnifica GT stradale a motore posteriore centrale, sulla falsariga di quanto fatto in passato dalle varie 360 Challenge Stradale, 430 Scuderia, 458 Speciale, 488 Pista.

Gli appassionati fervono in attesa del suo debutto, mentre i rivali, ammesso che esistano, tremano all’idea di dover fare i conti con una supercar del genere, veloce come un missile, efficace come un jet militare, bella come un’opera d’arte custodita al Louvre. In attesa di conoscerne i dettagli e di poterla ammirare nella sua veste finale, ecco a voi il video del muletto alato. Buona visione!