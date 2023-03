Ferrari SF90 Stradale vs Model X Plaid vs Aventador SVJ: chi vince la drag race?

Le auto elettriche hanno dimostrato che non è necessario acquistare una supercar per raggiungere prestazioni e potenza di alto livello. Nel segmento dei SUV, ad esempio, abbiamo la Tesla Model X Plaid che recentemente è stata messa a confronto da Mat Watson di Carwow in una drag race contro due supercar: Ferrari SF90 Stradale e Lamborghini Aventador SVJ.

La Model X Plaid è senza dubbio la vettura più pesante in quanto ferma l’ago della bilancia a ben 2539 kg. A confronto, la SF90 Stradale pesa soli 1570 kg mentre l’Aventador SVJ è ancora più leggera, con 1525 kg.

Ferrari SF90 Stradale

Ferrari SF90 Stradale: ecco un confronto con Tesla Model X Plaid e Lamborghini Aventador SVJ

Parlando di specifiche tecniche, il SUV 100% elettrico di Tesla dispone di tre motori elettrici in grado di erogare 1020 CV di potenza e 1020 Nm di coppia massima. Assicura un’autonomia massima di 543 km nel ciclo WLTP con una singola ricarica mentre scatta da 0 a 100 km/h in soli 2,6 secondi e completa il quarto di miglio in 9,9 secondi.

La Lamborghini Aventador SVJ nasconde sotto il cofano un V12 aspirato da 6.5 litri che eroga 770 CV a 8500 g/min e 720 Nm a 6750 g/min. È abbinato a un cambio ISR a 7 marce e alla trazione integrale. Scatta da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e raggiunge una velocità massima superiore ai 350 km/h.

Arrivando alla Ferrari SF90 Stradale, si tratta di una supercar ibrida plug-in con V8 biturbo da 4 litri abbinato a tre powertrain elettrici. La potenza complessiva è pari a 1000 CV. In particolare, il V8 eroga 780 CV mentre i tre motori elettrici aggiungono 220 CV. La potenza specifica è quindi di 195 CV/litro.

Grazie a un cambio F1 a doppia frizione a 8 marce e alla trazione integrale elettrica, la SF90 Stradale raggiunge una velocità massima di 340 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e da 0 a 200 km/h in 6,7 secondi. È possibile scoprire comunque maggiori informazioni sulla drag race tramite questo link.

Parlando un po’ della SF90 Stradale, è stata lanciata nel 2019 ed è attualmente il modello di punta del cavallino rampante. Combina la prestigiosa eredità di design della casa di Maranello con tecnologie all’avanguardia per offrire un’esperienza di guida ineguagliabile.

Due motori elettrici si trovano sull’asse anteriore mentre il terzo è integrato nella trasmissione dell’asse posteriore. Insieme, questi powertrain generano una potenza combinata di 1000 CV, permettendo alla supercar di raggiungere prestazioni straordinarie.

La sua trazione integrale e la gestione avanzata dell’energia elettrica contribuiscono a garantire un’aderenza e una stabilità eccezionali su strada, oltre a un’efficienza energetica notevole per una supercar di questo calibro. La SF90 Stradale può anche percorrere brevi distanze in modalità completamente elettrica, con un’autonomia di circa 25 km grazie alla sua batteria agli ioni di litio da 7,9 kWh.

Propone varie modalità di guida

Dal punto di vista del design, il bolide si distingue per le sue linee aggressive e aerodinamiche, che richiamano sia il DNA sportivo di Ferrari che l’evoluzione tecnologica del costruttore modenese.

Elementi come l’ampio diffusore posteriore, lo splitter anteriore e le prese d’aria laterali contribuiscono all’ottimizzazione della deportanza e del raffreddamento dei vari componenti.

L’abitacolo è stato progettato pensando al pilota, offrendo un ambiente altamente personalizzabile e un’interazione intuitiva con le diverse funzioni della vettura. Il cruscotto digitale curvo da 16 pollici, i comandi touch sul volante e il selettore di modalità di guida eDrive, Hybrid, Performance e Qualify, permettono al guidatore di avere il pieno controllo dell’esperienza di guida.

La Ferrari SF90 Stradale rappresenta un passo importante nella storia dell’azienda poiché è il primo modello ibrido di serie prodotto e segna un punto di svolta nella strategia di elettrificazione dell’azienda.

Oltre alla versione coupé, nel 2020 è stata presentata anche la variante aperta, la Ferrari SF90 Spider, che offre un tetto rigido retrattile e la stessa eccellente dinamica di guida della versione chiusa, per permettere ai suoi fortunati proprietari di godere delle emozionanti performance della SF90 Stradale a cielo aperto.