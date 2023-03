DS Automobiles ha aperto le porte del suo hub per il motorsport

Lunedì scorso, DS Automobiles ha aperto le porte del DS Performance Hub, sede della divisione motorsport del brand francese. È stata una giornata di workshop, interviste ed esperienze uniche.

La visita al quartier generale di Versailles, a circa 40 km da Parigi, permette ai partecipanti di entrare nel vivo della competizione motoristica e toccare con mano il luogo in cui viene realizzata la terza generazione di monoposto elettriche del marchio – la DS E-Tense FE23, che unisce eleganza, prestazioni sportive e tecnologie all’avanguardia.

DS Performance hub a Versailles

DS Automobiles: la stampa italiana ha visitato l’hub di Versailles

La giornata è stata un’occasione unica per i partecipanti e in pieno stile DS. La possibilità di testare il simulatore di guida con cui i due piloti del team DS Penske – Stoffel Vandoorne e Jean-Éric Vergne – si allenano quotidianamente per le gare che li vedono impegnati nella nona stagione di Formula E.

Uno strumento fondamentale per l’allenamento del team poiché è capace di ricreare virtualmente la guida della vettura da competizione a zero emissioni, riproducendo i tracciati su strada urbana sui quali si corrono le tappe del campionato full electric.

Il simulatore di guida è un chiaro simbolo della forte integrazione fra il mondo delle corse elettriche e la tecnologia avanzata su strada, rapporto che da sempre caratterizza la gamma di DS Automobiles non solo nel mondo sportivo.

Basti pensare a veicoli come la DS 9 Opéra Première oppure alle nuove collezioni Esprit de Voyage delle DS 4 e DS 7. Parliamo di vetture eleganti ed esclusive, ma al tempo stesso innovative e prestanti, caratterizzate da una forte attenzione all’elettrico.

All’evento ha partecipato anche Eugenio Franzetti

All’evento era presente anche Eugenio Franzetti, direttore di DS Performance, il quale ha detto che è stato un onore e un piacere accogliere nella sede di Stellantis Motorsport di Versailles gli amici della stampa italiana.

Questo è uno dei luoghi mitici del motorsport mondiale. Qui si sono ideate e costruite alcune delle auto che hanno fatto la storia delle competizioni. Tra queste anche le monoposto di Formula E di DS Performance, che sono le più vincenti nella storia di questo campionato mondiale a zero emissioni. Oltre a concepire grandi vetture da corsa qui si studiano le tecnologie del futuro che presto arriveranno sulle strade di tutti i giorni.

È infatti questo uno degli scopi del motorsport: portare all’estremo la ricerca e sviluppare tecnologie innovative che poi nel tempo saranno utilizzate sulle vetture stradali. È per questo che la casa francese ha strategicamente scelto il campionato mondiale di Formula E perché è uno straordinario laboratorio di tecnologia per preparare le auto elettriche di prossima generazione. Dal 2024 infatti tutti i nuovi prodotti del brand di Stellantis saranno completamente elettrici.

Non è un caso, infine, che l’evento presso il DS Performance Hub si sia tenuto proprio il giorno prima dell’E-Prix di San Paolo (in Brasile), sesta tappa del campionato di Formula E 2023, che si è corso nel weekend di 25 e 26 marzo.

Per la prima volta nella sua storia, l’ABB FIA Formula E World Championship ha visitato il Brasile, con un sesto round molto atteso per gli 11 team che competono nel campionato. Tra questi c’è il team DS Penske con Vandoorne e Vergne che, a bordo della DS E-Tense FE23, hanno concluso in quinta e sesta posizione dopo una pole position di Vandoorne, la 22ª per DS Automobiles.

L’E-Prix di San Paolo segna anche la 95ª gara per il giovane costruttore francese. Rimane ancora il produttore più decorato in Formula E grazie alla sua serie di vittorie e titoli e si trova in quarta posizione nella classifica dei team.