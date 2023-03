DS Automobiles ha conquistato pole position e punti preziosi a San Paolo

La prima visita in Brasile per l’ABB FIA Formula E World Championship sul circuito cittadino di San Paolo si è rivelata uno spettacolo fantastico grazie a un tracciato insolito con lunghi rettilinei, tribune piene di fan appassionati e una gara emozionante. Tra le protagoniste, le due DS E-Tense FE23 nere e oro di DS Automobiles e realizzate con il supporto di Penske Autosport.

In condizioni torride con temperature superiori ai 35 °C, Jean-Éric Vergne e Stoffel Vandoorne hanno concluso rispettivamente quinto e sesto, dopo una gara segnata da due periodi di safety car.

DS Automobiles E-Prix San Paolo 2023

DS Automobiles: quinto e sesto posto per Vergne e Vandoorne in Brasile

Il campione del mondo in carica del Belgio ha confermato il suo ritorno alla forma fin dall’inizio con una superba pole position: la sua prima per la casa automobilistica francese. Come spesso accade in Formula E, il poleman non ha sempre un vantaggio in gara, specialmente su questo circuito rapido dove lo scivolamento può consentire a chi è dietro di risparmiare energia infilandosi dietro al leader.

Vandoorne è stato davanti per la prima metà della gara e quindi ha consumato un po’ più di energia rispetto ai suoi rivali. Da quel punto, il campione in carica ha dovuto risparmiare energie nelle fasi finali, e così è scivolato al sesto posto al traguardo.

Vergne è stato invece costantemente in lotta tra i primi cinque dopo essere partito dal settimo posto in griglia, ma gareggiando fino alla fine. Il pilota francese ha conquistato preziosi punti in campionato finendo quinto.

Dopo sei gare, il team DS Penske ha sfruttato al meglio questo doppio piazzamento a punti per tornare al quarto posto nella classifica dei team, a un solo punto dal podio provvisorio. Tra quattro settimane il campionato di Formula E raggiungerà il punto di metà stagione in Germania, con un double-header sul circuito di Berlino nelle giornate del 22 e 23 aprile. Si tratta di un circuito ben noto ai piloti e ai team.

Le dichiarazioni di Franzetti e dei due piloti

Eugenio Franzetti, direttore di DS Performance, ha detto che sono soddisfatti del risultato della gara a San Paolo. Sono venuti qui per conquistare punti importanti nel campionato costruttori e piloti e lo hanno fatto con entrambe le DS E-Tense FE23. Gara dopo gara, continuano a imparare e migliorare la loro posizione.

Nel weekend ci sono riusciti, in particolare grazie alla fantastica pole position di Stoffel Vandoorne. Questo primo posto in griglia dimostra perfettamente le eccellenti prestazioni della loro monoposto elettrica. Naturalmente, il lavoro non è ancora finito. Ora hanno un mese per prepararsi prima delle gare di Berlino e Franzetti è sicuro che saranno in grado di portare a casa degli ottimi risultati.

È stata una giornata piuttosto difficile per JEV. Le qualifiche non sono andate come avrebbero voluto. Vergne ha avuto qualche problema tecnico con l’auto e non era in grado di uscire dalle curve in modo efficiente e quindi ha dovuto lottare duramente per cercare di rimanere in testa.

Il suo obiettivo era segnare punti – per lui e per la squadra – e ci sono riusciti. Anche se questo non è stato proprio il risultato atteso, questi 10 punti gli permettono di continuare a lottare per il campionato mentre continua ad avvicinarsi al leader.

Vandoorne è ovviamente un po’ deluso dal sesto posto al traguardo, dato che è partito dalla pole position. Sapevano prima di venire qui che guidare la gara non sarebbe stato necessariamente un vantaggio, specialmente su una pista come questa dove devi davvero risparmiare energia.

Quando la pista è veloce come questa, chi è dietro può risparmiare molta energia e approfittare di quella di chi è davanti. Ed è esattamente quello che è successo. Hanno condotto la gara per troppo tempo, e poi a un certo punto, il deficit energetico che aveva rispetto ai suoi rivali era troppo. Ciò significava che non poteva più combattere con loro e ha perso alcuni posti.

D’altra parte, c’è un aspetto positivo da portare via anche da questo fine settimana, a partire dalla loro prestazione in qualifica. Vandoorne è molto contento della sua prima pole position con il team DS Penske, che è anche la sua prima con la Gen3. Ora devono solo farlo di nuovo, ma concludendo meglio in gara.