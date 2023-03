DS Automobiles: obiettivi ambiziosi per l’E-Prix di San Paolo

Per la prima volta nella sua storia, l’ABB FIA Formula E World Championship visiterà il Brasile, domani, sabato 25 marzo. Il sesto round della nona stagione sarà un appuntamento molto atteso per gli 11 team che competono nel campionato riservato alle monoposto 100% elettriche.

Composto da lunghi rettilinei e curve strette, il nuovissimo circuito di San Paolo conta ben 2,95 km e con uno dei 22 piloti pronto a segnare il record di velocità dell’anno.

DS Automobiles: il team spera di portarsi a casa una vittoria in Brasile

Dopo la grande vittoria di Jean-Eric Vergne a Hyderabad (in India) seguita dal secondo posto del francese a Città del Capo (in Sud Africa), DS Automobiles e il suo partner Penske Autosport affrontano questa nuova gara con il chiaro obiettivo di ampliare la loro collezione di trofei e recuperare terreno nella classifica generale.

Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, entrambi i piloti della DS E-Tense FE23 sono pronti alla sfida. Il campione del mondo in carica Stoffel Vandoorne purtroppo non ha ancora avuto l’opportunità di capitalizzare le sue prestazioni estremamente promettenti, ma è più motivato che mai a dimostrare il suo ampio talento a San Paolo.

Con due vetture altamente efficienti e una schiera di piloti eccezionali, il team DS Penske avrà tutti gli assi nella manica per essere in prima linea in questa prima gara in Brasile. L’E-Prix di San Paolo segnerà anche la 95ª gara per la casa automobilistica francese. DS Automobiles di Stellantis è ancora il produttore più decorato in Formula E grazie alla sua serie di vittorie e titoli conquistati negli ultimi anni.

Le dichiarazioni di Eugenio Franzetti

Eugenio Franzetti, direttore di DS Performance, ha detto che un altro nuovo continente e un’altra nuova pista per tutti i team del campionato mondiale di Formula E. Questa affascinante line-up di circuiti cittadini in tutti e quattro gli angoli del mondo è ciò che rende la competizione così attraente.

Per questa gara in arrivo a San Paolo, hanno avuto un po’ più di tempo per prepararsi. Dopo un ottimo mese di febbraio grazie ad una vittoria e un secondo posto, le loro ambizioni sono alte. Vogliono colmare il divario nella classifica dei costruttori e per questo hanno bisogno di portare le due DS E-Tense FE23 a casa tra i primi posti.

Ma questo è esattamente il motivo per cui sono lì. Faranno del loro meglio per raggiungere il loro obiettivo grazie all’immenso talento dei loro meccanici, ingegneri e dei due grandi piloti.

Tra le cifre chiave da quando DS Automobiles è entrata in Formula E, abbiamo 94 gare, quattro titoli, 16 vittorie, 46 podi e 21 pole position.