Jeep Commander 2025: avvistato un prototipo con il nuovo motore GME da 2 litri

Jeep ha in programma di ampliare la gamma di motori del Jeep Commander disponibile in Brasile con nuove unità. Alcune settimane fa sono state pubblicate online delle foto di un prototipo del SUV testato su strada con il motore turbo diesel da 2.4 litri.

Nelle ultime ore, invece, è stato avvistato un ulteriore muletto, ma questa volta aveva due terminali di scarico e il nuovo GME Turbo Flex da 2 litri sotto il cofano. In base a quanto riportato, il nuovo propulsore dovrebbe debuttare nella prima metà del 2024, già come novità per il model year 2025 del Commander.

Jeep Commander 2025 tre quarti posteriore

Jeep Commander 2025: l’ultimo prototipo è stato beccato su strada con un nuovo propulsore

Tuttavia, come riportato in un articolo dedicato, questo powertrain è stato ritardato da Stellantis e debutterà sotto il cofano del nuovo pick-up Ram conosciuto internamente come Project 291.

Purtroppo, almeno per il momento non conosciamo ancora potenza e coppia massima del nuovo powertrain, ma i media brasiliani ritengono che potrebbe sviluppare tra 260 e 270 CV e una coppia attorno ai 392 Nm utilizzando l’etanolo. Quello che sappiamo per certo è che sarà abbinato a un cambio automatico a 9 marce e alla trazione integrale 4×4.

Con l’arrivo di nuove motorizzazioni, Jeep apporterà altre modifiche con il lancio del Jeep Commander 2025. Non sono previsti cambiamenti estetici, ad accezione del nuovo paraurti posteriore che implementerà due terminali di scarico.

Oltre al GME Turbo Flex 2.0, il SUV a sette posti avrà un nuovo turbo diesel da 2.4 litri prodotto nello stabilimento Stellantis di Pratola Serra. Questo powertrain appartiene alla stessa famiglia del turbodiesel da 2.2 litri non più disponibile.

In passato, questa unità era stata impiegata su alcuni modelli di Alfa Romeo e Fiat e ora potrebbe essere nuovamente prodotta ed equipaggiare Jeep Commander e Compass, Fiat Toro e il nuovo pick-up Ram. Infine, potrebbe essere impiegata anche nel pick-up “Landtrek” di Fiat.

Dispone del tipico design proposto dal brand americano

Ricordiamo che il Jeep Commander è un SUV full-size che porta con sé lo spirito iconico e l’heritage off-road del marchio americano, offrendo però un approccio più moderno e sofisticato. Questo modello è stato progettato per offrire una combinazione di stile, comfort, tecnologia e prestazioni sia per gli appassionati di Jeep che per i nuovi clienti.

In termini di design esterno, presenta linee audaci e un’immagine robusta, tipica del costruttore. La griglia frontale a sette feritoie e i fari a LED conferiscono un aspetto aggressivo e allo stesso tempo elegante. Le dimensioni generose del veicolo garantiscono un’ampia abitabilità interna e un generoso spazio per i bagagli.

L’interno è stato progettato per offrire un’esperienza di guida confortevole e lussuosa. I materiali di alta qualità, come la pelle e gli inserti in legno, si uniscono a soluzioni tecnologiche all’avanguardia per creare un ambiente raffinato e accogliente. Il sistema di infotainment con display touch di ultima generazione offre una vasta gamma di funzionalità, come la navigazione, la connettività smartphone e un impianto audio premium.

Per quanto riguarda le capacità off-road, il nuovo Jeep Commander non delude le aspettative dei fan del brand di Stellantis. Il veicolo è dotato di trazione integrale, sospensioni regolabili e una serie di sistemi di assistenza alla guida che rendono l’esperienza fuoristrada sicura e divertente. La modalità Selec-Terrain, ad esempio, permette di adattare le impostazioni del veicolo a diversi tipi di terreno, garantendo sempre la massima aderenza e stabilità.