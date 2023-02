Jeep Commander: raggiunto il traguardo delle 40.000 unità prodotte

Leader nel segmento dei D-SUV, il Jeep Commander ha raggiunto la soglia delle 40.000 unità prodotte dal suo lancio. Per festeggiare in grande stile questo importante traguardo, il Commander sarà uno dei momenti salienti del Galo da Madrugada, tra i più grandi eventi di carnevale al mondo.

Non finisce qui perché ha ricevuto anche un look molto speciale creato dall’artista di Pernambuco Pedro Melo, che ha creato il “Jeep Commander 40 mil” con il tema della festa.

Jeep Commander 40 mil tre quarti posteriore

Jeep Commander: dal suo lancio sono state assemblate 40.000 unità

Il SUV viene prodotto nello stabilimento Stellantis di Goiana (Pernambuco). Dunque, il Pernambuco rappresenta lo scenario più appropriato per celebrare questo importante risultato al Galo da Madrugada.

La casa automobilistica americana sponsorizza questo importante evento culturale nella città di Recife per il terzo anno consecutivo e sarà presente alla block parade del 18 febbraio con il Jeep Commander personalizzato per festeggiare con tutto il pubblico.

Il Commander 40 mil personalizzato sarà disponibile per i selfie presso Polo do Galo. Con la creazione di Pedro Melo, il SUV di segmento D è stato rivestito per questa celebrazione con un mix di colori tipici del carnevale nell’arte e importanti rappresentazioni della cultura del Pernambuco.

In qualità di sponsor del più grande blocco carnevalesco del mondo, Jeep sarà presente lungo tutta la sfilata, così come è stato fatto negli ultimi carnevali, rafforzando le radici del brand americano con la cultura locale e partecipando a questo importante evento regionale. Lì, l’azienda avrà uno spazio esclusivo e l’auto ufficiale del festival avrà il suo costume.

Raggiungere la soglia delle 40.000 unità prodotte in poco più di un anno dal suo lancio e in un segmento come il D-SUV è un traguardo molto rilevante, che dimostra il vero successo che il Jeep Commander sta riscuotendo tra i clienti brasiliani.

La prima Jeep sviluppata e prodotta in Brasile è stata lanciata nell’agosto 2021 e in breve tempo si è affermata come leader assoluto del suo segmento. Ha concluso il 2022 al vertice del segmento D dei SUV, posizione che ha mantenuto anche a gennaio, con una quota di mercato pari al 28%.