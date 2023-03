Maserati Grecale Trofeo: ecco un test di accelerazione e velocità massima

Proprio come Alfa Romeo, anche Maserati ad oggi dispone nella sua gamma di due SUV: Levante e Grecale. Il Maserati Grecale è l’ultimo ad essere stato annunciato e viene proposto in diverse varianti, tra cui la top di gamma Trofeo. In Italia, il modello è disponibile in quattro allestimenti: GT 250, GT, Modena e Trofeo.

I primi tre condividono lo stesso motore a quattro cilindri in linea da 2 litri, ma prevede potenze rispettive di 250, 300 e 330 CV. Il Grecale GT 250 parte da 76.100 euro e propone una velocità massima di 229 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi.

Maserati Grecale Trofeo tre quarti posteriore

Maserati Grecale Trofeo: AutoTopNL ha messo alla prova il SUV sull’Autobahn

Il Grecale GT parte sempre da 76.100 euro, ma offre 240 km/h di velocità massima e 5,6 secondi da 0 a 100 km/h. Il Grecale Modena parte da 87.100 euro e propone una velocità massima di 240 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi.

Al top abbiamo il Maserati Grecale Trofeo con V6 biturbo da 3 litri da 530 CV, che parte da 117.500 euro. Scatta da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e raggiunge una velocità massima di 285 km/h.

Proprio questa versione è stata recentemente protagonista in un test condotto da AutoTopNL su un tratto dell’Autobahn senza limiti di velocità. In particolare, il famoso canale YouTube olandese ha testato l’accelerazione e la velocità massima del Grecale Trofeo, oltre a farci ascoltare il glorioso sound del V6 che esce dai quattro terminali di scarico quadrati presenti sul retro. È possibile comunque scoprire maggiori informazioni tramite questo link.

Ricordiamo che il Maserati Grecale è stato lanciato nel 2021 e rappresenta un passo importante per il Tridente nel segmento dei SUV di fascia alta, competendo con altri modelli prestigiosi come Porsche Macan, BMW X3 e Mercedes GLC.

Il design del Grecale si ispira a quello degli altri modelli dello storico marchio modenese, come il Levante e la Ghibli, mantenendo le iconiche linee sinuose e il tridente sul frontale che contraddistinguono il marchio. Questo Sport Utility Vehicle presenta un equilibrio perfetto tra sportività e lusso, offrendo un’esperienza di guida dinamica senza compromettere il comfort dei passeggeri.

Tra l’altro, Maserati ha anche annunciato una versione 100% elettrica con il nome di Grecale Folgore, che si inserisce nella strategia di elettrificazione dell’azienda e arriverà prossimamente.

L’abitacolo presenta materiali di alta qualità e finiture raffinate

Le varie versioni offrono un ampio range di potenza e prestazioni, permettendo ai clienti di scegliere il modello più adatto alle loro esigenze.

L’abitacolo è stato curato nei minimi dettagli, con materiali di alta qualità e finiture raffinate. Il Tridente ha prestato particolare attenzione al comfort dei passeggeri, offrendo sedili ergonomici e spaziosi, sia anteriori che posteriori. La tecnologia gioca un ruolo fondamentale all’interno del Grecale, con un sistema di infotainment all’avanguardia e una vasta gamma di funzioni di sicurezza e assistenza alla guida.

Questo veicolo unisce l’heritage del marchio italiano, famoso per le sue auto sportive e lussuose, con le esigenze dei clienti moderni che cercano un veicolo versatile e funzionale senza rinunciare all’eleganza e alle prestazioni tipiche delle auto del brand di Stellantis.

Tra le caratteristiche distintive, troviamo un’ottima maneggevolezza e una dinamica di guida che lo rendono agile e divertente da guidare, nonostante le sue dimensioni maggiori rispetto a una berlina sportiva.

Il lancio del Maserati Grecale è parte integrante della strategia di espansione di Maserati, che punta a rafforzare la sua presenza nel mercato globale e a diversificare la sua gamma di prodotti. Con questo modello, l’azienda italiana intende attrarre nuovi clienti che desiderano un’auto di lusso adatta a un uso quotidiano e versatile, senza rinunciare al piacere di guida e al prestigio del marchio.