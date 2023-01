Maserati Grecale arriva in Nord America: ecco quanto costa

Nelle scorse ore Maserati ha annunciato l’arrivo in Nord America del suo SUV di segmento D Maserati Grecale. Il modello è da oggi disponibile sia per l’acquisto che per i test drive presso le concessionarie americane della casa automobilistica del Tridente. Il veicolo potrà essere provato sia di persona che digitalmente grazie al nuovo sito di Maserati e al configuratore online.

Debutto in Nord America per il SUV Maserati Grecale

Maserati Grecale negli Stati Uniti avrà un prezzo di partenza di 63.500 dollari. Gli allestimenti previsti per il SUV del Tridente sono tre: GT, Modena e Trofeo. Previsto anche l’arrivo esclusivi modelli Grecale PrimaSerie per un totale di 350 unità. Ricordiamo che il SUV di Maserati nelle finiture GT e Modena è alimentato da motori ibridi leggeri a quattro cilindri, che erogano 300 CV (GT) e 330 CV (Modena). L’ammiraglia Trofeo è spinta da un performante V6 da 530 CV, derivato dal motore MC20 Nettuno. Tutti sono AWD, abbinati a una trasmissione a otto velocità e presentano tre varianti di sospensione e differenziale posteriore.

Maserati Grecale offre il maggior spazio per i passeggeri, lo spazio per le gambe posteriori, la capacità di stivaggio e il comfort generale dei passeggeri rispetto ai concorrenti. La tecnologia Grecale standard include: un quadro strumenti da 12,3 pollici, touchscreen da 12,3 pollici e 8,8 pollici, display Heads-up configurabile, sistema audio premium Sonos faber a 14 altoparlanti, quadrante digitale che funziona come un portiere ed è integrato con Maserati Intelligent Assistant (MIA) e Maserati Connect, Compatibilità con Apple CarPlay, Android Auto, Amazon Alexa e SiriusXM, nonché la prima chiave indossabile di Maserati.

Maserati Grecale avrà un ruolo molto importante nella crescita delle vendite del marchio di lusso di Stellantis in Nord America. A proposito del suo debutto il numero uno della casa automobilistica del Tridente negli Stati Uniti Bill Peffer ha dichiarato che il nuovo SUV lancia un nuovo segmento per l’iconico brand del Tridente e legittima ulteriormente la casa italiana come fornitore di SUV di lusso ad alte prestazioni.