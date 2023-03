DS Penske: il team di Formula E riconosciuto per la sua attenzione all’ambiente

L’impatto ambientale è una delle principali preoccupazioni per la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) e per tutte le parti interessate nell’ABB FIA Formula E World Championship.

Anche DS Penske è molto impegnata in questo settore e il team ha appena ricevuto il più alto livello di accreditamento ambientale dalla FIA (tre stelle/best practice) per la stagione 9 della serie riservata alle monoposto 100% elettriche.

DS Penske: ricevuto il più alto livello di accreditamento ambientale della FIA

Il programma di accreditamento ambientale della FIA ha l’obiettivo di aiutare coloro che sono in prima linea nel motorsport a misurare e migliorare le loro prestazioni ambientali. Il team è stato proposto come candidato a tre stelle nel novembre 2021 ed è stato ora premiato per tutte le sue misure di sostenibilità.

Queste includono prestazioni ambientali, riduzione del consumo energetico, migliore efficienza logistica, gestione ottimizzata dei rifiuti e l’inaugurazione di un programma di compensazione del carbonio. L’intero pacchetto fa ora parte di un impegno ambientale a lungo termine.

Questa iniziativa della FIA, della Formula E (il primo sport ad essere certificato carbon neutral nel 2020) e della squadra DS Penske è in completa sinergia con tutti i passi compiuti da DS Automobiles. È infatti un altro motore chiave nella sfera della transizione energetica.

Da quando è stata creata nel 2014, la casa automobilistica francese ha messo l’elettrificazione al centro della sua strategia. Per raggiungere questo obiettivo, è entrata in FE per accelerare lo sviluppo delle sue auto stradali e massimizzare il trasferimento tecnologico.

Un vero laboratorio a cielo aperto per DS Automobiles, la Formula E consente al produttore di concepire, testare e sviluppare tecnologie che alla fine arrivano sulle vetture stradali. Grazie all’esperienza acquisita in Formula E, il brand di Stellantis è in grado di effettuare scelte tecniche all’avanguardia a vantaggio dei propri clienti e di ridurre le emissioni di CO2.

Anche DS Performance è strettamente coinvolta nella spinta verso una maggiore sostenibilità ed è candidata per l’accreditamento a tre stelle della FIA da ottobre 2022. Per il marchio, la FE è più che mai il miglior strumento possibile per immaginare la mobilità di domani e svolgere un ruolo attivo nella lotta contro il riscaldamento globale.

Le dichiarazioni di Franzetti, Penske e Calderón

Eugenio Franzetti, direttore di DS Performance, ha detto che la scelta di competere nel campionato di Formula E è strategica e mira non solo allo sviluppo di nuove tecnologie elettriche per le vetture del marchio francese, ma anche alla ricerca di una maggiore sostenibilità all’interno dell’organizzazione. Ecco perché ottenere questo accreditamento è per loro motivo di grande soddisfazione.

Jay Penske, proprietario e Team Principal di DS Penske, ha invece dichiarato di essere molto orgoglioso del suo team per aver ottenuto l’accreditamento ambientale a tre stelle FIA. Rappresenta un’altra pietra miliare e il risultato di uno sforzo di squadra con il supporto di DS Automobiles e Stellantis. Non si fermeranno qui e continueranno a cercare miglioramenti, garantendo al contempo decisioni a lungo termine che abbiano un impatto positivo sull’ambiente e sulle comunità.

Felipe Calderón, presidente della Commissione Ambiente e Sostenibilità della FIA, ha affermato di essere molto lieto di vedere che DS Penske ha ottenuto l’accreditamento ambientale a tre stelle della FIA.

L’impegno dimostrato dal team di Formula E per raggiungere standard più elevati nei loro programmi di sostenibilità e per svilupparli ulteriormente, testimonia il ruolo di primo piano di questo campionato mondiale nel contribuire ad avere un motorsport più responsabile e sostenibile.