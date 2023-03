Nuova Citroën C3 Aircross: il prototipo avvistato di nuovo

Dopo il lancio della nuova C3 in India e America Latina, la casa automobilistica francese sta ora sviluppando la nuova Citroën C3 Aircross. I test per il nuovo modello sono ancora in corso in Brasile e nel mondo. Con il nome di C3 Aircross (nome non confermato ufficialmente), la versione SUV della C3 è apparsa questa volta in fase di test in India.

In India nuovo avvistamento per la nuova Citroën C3 Aircross

Con queste immagini possiamo vedere sempre di più come sarà il design finale della carrozzeria del SUV compatto, che, contrariamente a quanto ci si aspettava, sarà più distante in termini di design rispetto alla berlina. I proiettori saranno di tipo sdoppiato, con le luci diurne a LED nella parte superiore e i fari principali appena sotto. La griglia anteriore avrà una forma simile alla berlina, ma la forma sarà leggermente diversa.

La cosa più interessante è che la nuova Citroën C3 Aircross avrà versioni da 5 e 7 posti, avendo una silhouette molto simile alla berlina C3 fino al montante C. Tuttavia, le sue dimensioni saranno logicamente maggiori, soprattutto in relazione allo sbalzo posteriore più lungo, che raggiungere una lunghezza di circa 4,20 metri. L’Aircross avrà anche porte posteriori più grandi (pensate per facilitare l’accesso ai sedili extra) e nuovi montanti C e D, che aggiungeranno anche un lunotto, assente nella berlina C3.

Il sito web indiano Rushlane sottolinea inoltre che la Citroën C3 Aircross sarà molto più di una C3 allungata. Pur non avendo foto degli interni, il sito afferma che la cabina avrà un design diverso dalla nuova C3, anche se condividerà ancora il volante e altri comandi. Ma secondo il sito, il design del pannello sarà nuovo, perdendo le quadruple prese d’aria nella porzione centrale che saranno sostituite da due prese d’aria appena sopra, mentre il centro multimediale avrà uno schermo quadrato al posto di quello rettangolare della C3.

Per il mercato brasiliano questo modello dovrebbe disporre del motore Stellantis 1.0 turbo, lo stesso 1.0 turbo da 130 CV e 20,4 kgfm di coppia utilizzato da Fiat Pulse e Fastback. Il debutto è previsto tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. In Europa questo modello non arriverà ma al suo posto ci sarà una nuova C3 Aircross che sarà parente stretta della futura Fiat Multipla.