Nuova Citroen C3: primo contatto con i clienti

I visitatori di diversi centri commerciali in tutto il Brasile potranno approfittare del tour per conoscere tutti i dettagli della Nuova Citroen C3. L’unica berlina con un’attitudine SUV sul mercato è esposta in diversi centri commerciali, in un’azione coordinata di pop-up store con concessionari in ogni città, iniziata subito dopo il lancio della Nuova Citroën C3.

Nuova Citroën C3: in Brasile primo contatto con i clienti per la vettura della casa francese esposta nei centri commerciali del paese

In questa attivazione, un’unità del modello è esposta tra i negozi dei centri commerciali, consentendo ai potenziali clienti di entrare in contatto con la Nuova Citroen C3 nella comodità del centro commerciale, approfittando delle pause per lo shopping e le visite turistiche. I dipendenti delle concessionarie chiariscono tutti i dubbi dei consumatori, che possono conoscere alcune delle numerose caratteristiche del modello, come il bagagliaio più capiente della categoria, l’ampia abitabilità e l’esclusivo Touchscreen Citroën Connect da 10 pollici con integrazione Android Auto e wireless Apple Carplay.

Dopo questo primo contatto, i clienti possono programmare il loro test drive presso una concessionaria Citroën presso il pop-store, oltre a conoscere maggiori dettagli sulla Nuova C3 e trovare il miglior flusso finanziario per completare l’acquisizione del modello. Le azioni di pop-store sono già state realizzate in più di 30 centri commerciali sparsi in diverse città del Brasile e si svolgeranno fino alla fine di dicembre.

Ricordiamo che questo è un modello su cui la casa automobilistica francese di Stellantis fa un grosso affidamento per fare bene in Brasile conquistando nuove quote di mercato e continuando a crescere come del resto sta avvenendo da qualche mese a questa parte in quello che rimane il mercato auto latino americano più importante e di gran lunga.

