Nuova Alfa Romeo Giulia e nuova Fiat Multipla saranno le novità più importanti nel 2025?

Stellantis nei prossimi anni lancerà sul mercato numerose novità per quanto riguarda i suoi brand. Ieri vi abbiamo scritto quali saranno le novità più importanti per quanto concerne il 2024, oggi invece ci vogliamo concentrare sul 2025. Quello dovrebbe essere l’anno del debutto della nuova Alfa Romeo Giulia.

Nel 2025 dovrebbe avvenire il debutto della nuova Alfa Romeo Giulia e anche quello della nuova Multipla

Ancora non è sicuro al cento per cento che il debutto della seconda generazione possa avvenire in quell’anno. Non possiamo escludere che alla fine i tempi possano essere allungati fino al 2026. Tuttavia in passato era stato annunciato che il 2025 sarebbe stato l’anno di lancio sul mercato della prima Alfa Romeo solo elettrica.

Questa dovrebbe essere proprio la nuova Alfa Romeo Giulia. La vettura sorgerà sulla piattaforma STLA Large e molto probabilmente sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Cassino che di recente ha avuto conferma della futura produzione di alcune auto premium su piattaforma STLA Large.

La prossima versione della berlina di segmento D del Biscione potrebbe regalare importanti sorprese dal punto di vista del design. Non si esclude che possa esserci una versione più sportiva e una pensata per le famiglie. La versione top di gamma sarà ancora una volta la Quadrifoglio che potrebbe avere una potenza di oltre 1.000 cavalli e un’autonomia di oltre 800 km.

Oltre alla nuova Alfa Romeo Giulia, l’altra grande novità per il 2025 a proposito delle case italiane di Stellantis è sicuramente rappresentata dal nuovo C-SUV di Fiat che prenderà il posto di 500X e di Tipo e che verrà prodotto a Kenitra in Marocco. Questa vettura che secondo alcuni potrebbe prendere il nome di nuova Fiat Multipla sarà la nuova top di gamma di Fiat. Si dovrebbe trattare di un SUV di 4,4 m su piattaforma STLA Medium.

La vettura, che a quanto pare avrà molto in comune con la futura Citroen C3 Aircross, arriverà sul mercato di certo in versione completamente elettrica e non si esclude la presenza di versioni a combustione. Con queste due novità Alfa Romeo e Fiat dovrebbero continuare a tenere alta l’attenzione nei loro confronti conquistando nuove quote di mercato in Europa e non solo.