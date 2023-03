Ram chiede agli studenti di progettare il pick-up elettrico del futuro

Per l’11esimo anno consecutivo, Ram ha invitato gli studenti a partecipare al concorso di design “Drive for Design”, un’iniziativa unica che ha l’obiettivo di avvicinare i giovani al magico mondo del car design. Con il marchio di Stellantis che sta già eseguendo un piano ambizioso per elettrificare la sua gamma, iniziato con la presentazione del suo primo modello Ram 1500 REV completamente elettrico, la competizione di quest’anno è incentrata sul pick-up completamente elettrico del futuro. Studenti negli Stati Uniti avranno tempo fino a venerdì 21 aprile per presentare le loro proposte e avere la possibilità di vincere un apprendistato quest’estate presso il centro di design di Ram.

L’istituto Drive for Design è nato dalla passione di Mark Trostle, che è Chief Design Officer di Ram e lui stesso ha vinto un concorso simile da studente nel 1987. “Partecipare a un concorso mi ha dato la fiducia necessaria per perseguire il mio sogno nel campo del car design. Ora, da parte mia, voglio aiutare gli studenti a trovare la connessione tra la creatività e l’industria automobilistica “, ha osservato Mark Trostle. “È molto commovente vedere gli studenti che si sono distinti nel nostro concorso continuare i loro studi nelle scuole di design e alcuni di loro sono nostri colleghi oggi.”

Oltre ad ottenere come premio un apprendistato presso lo studio di Ram, sono previsti ricchi premi per i partecipanti. La più importante di tutte è l’opportunità che i partecipanti avranno di cimentarsi in un ambito estremamente interessante e gettare – se lo vorranno – le basi per proseguire il loro viaggio nel mondo del car design. È caratteristico che sei dei vincitori degli ultimi dieci anni del concorso abbiano continuato la loro carriera professionale nel campo del design automobilistico. I risultati del concorso di quest’anno saranno annunciati il ​​27 aprile 2023.