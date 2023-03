Ferrari 296 GTB protagonista in un test di accelerazione [VIDEO]

La Ferrari 296 GTB è arrivata sul mercato come la seconda supercar ibrida plug-in dello storico marchio di Maranello. Inoltre, ha portato al debutto un nuovo motore V6 biturbo da 3 litri.

In questo articolo vi proponiamo un interessante test di accelerazione condotto da Motorsport Magazine che vede protagonista proprio la 296 TB. In particolare, il canale YouTube francese ha messo alla prova un esemplare con pneumatici Michelin Cup 2 R in un test da 0 a 312 km/h.

La clip ci permette anche di ascoltare il glorioso sound prodotto dal nuovo sei cilindri attraverso l’impianto di scarico posteriore. È possibile scoprire maggiori informazioni sulla prova tramite questo link.

Ferrari 296 GTB quadro strumenti

Ferrari 296 GTB: la supercar ibrida plug-in mostra le sue performance

Parlando un po’ della nuova Gran Turismo Berlinetta, è un’auto sportiva prodotta dalla celebre casa automobilistica italiana. Si tratta di un modello innovativo ed emozionante che combina eleganza, prestazioni e tecnologia all’avanguardia.

Una delle caratteristiche più distintive è il suo gruppo propulsore ibrido plug-in, che combina un motore termico V6 biturbo da 2.9 litri con un powertrain elettrico. Questo sistema permette all’auto di raggiungere una potenza totale di 830 CV, garantendo prestazioni eccezionali sia in termini di velocità massima che di accelerazione. La Ferrari 296 GTB è in grado di passare da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi e può raggiungere una velocità massima di oltre 330 km/h.

Il design è altrettanto impressionante, con linee fluide e aerodinamiche che richiamano le classiche Ferrari, ma allo stesso tempo esprimono una visione futuristica. L’auto si contraddistingue per il suo cofano lungo e basso, i fari sottili e le prese d’aria che conferiscono un’immagine aggressiva e dinamica.

Sul fronte della tecnologia, la 296 GTB offre una serie di soluzioni avanzate, tra cui un sistema di controllo della trazione evoluto e un’interfaccia utente completamente digitale. L’abitacolo è stato progettato per offrire il massimo comfort e un’esperienza di guida coinvolgente. La supercar dispone di un cruscotto digitale personalizzabile, un volante multifunzione e un sistema di infotainment all’avanguardia con connettività smartphone e navigazione satellitare.

Agilità e maneggevolezza sono i punti forti di questo modello

Il bolide è stato progettato anche con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale. Grazie alla sua motorizzazione ibrida, l’auto è in grado di percorrere una distanza limitata in modalità 100% elettrica, riducendo così le emissioni di CO2 e offrendo una soluzione più ecocompatibile rispetto ai modelli tradizionali a combustione interna.

In termini di dinamica di guida, la 296 GTB è stata lodata per la sua agilità e maneggevolezza. La sportiva offre una combinazione di sospensioni adattive e sistemi elettronici avanzati che ne migliorano la stabilità e il controllo, permettendo al guidatore di affrontare curve e cambi di direzione con precisione e sicurezza.

In sintesi, la Ferrari 296 GTB rappresenta un’evoluzione significativa per il marchio italiano, unendo prestazioni sorprendenti, design accattivante e tecnologia all’avanguardia in un pacchetto ibrido ad alte prestazioni. L’auto si posiziona come un punto di riferimento nel mondo delle supercar e dimostra l’impegno di Ferrari nel creare veicoli sempre più sostenibili senza compromettere le prestazioni e l’emozione di guida che caratterizzano il DNA del marchio.

Il lancio di questo modello ha riscosso un notevole interesse da parte degli appassionati di auto e del settore automobilistico in generale, poiché rappresenta un passo importante nella transizione verso veicoli più ecologici. Questo modello è una testimonianza dell’innovazione e dell’ingegneria del cavallino rampante, che continua a spingere i limiti della tecnologia e delle prestazioni pur mantenendo una responsabilità ambientale.

La Ferrari 296 GTB, come tutte le altre auto del brand di Maranello, è altamente personalizzabile attraverso il programma Tailor Made. I clienti possono scegliere tra una vasta gamma di colori, materiali e finiture per creare un’auto unica e su misura per le proprie esigenze e gusti.