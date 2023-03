Ferrari 296 GTB: Novitec svela la sua versione modificata

La Ferrari 296 GTB è l’ultimo esempio di come la Ferrari implementi costantemente il trasferimento tecnologico dalle sue attuali monoposto di Formula 1 alla produzione di auto sportive ibride ad alte prestazioni e all’avanguardia.

Ciò include non solo il motore V6 biturbo di nuova concezione, ma anche il generatore elettrico MGU-K e il motore posizionato proprio dietro di esso. In qualità di specialista leader mondiale nella raffinatezza delle supercar di Maranello, Novitec offre naturalmente anche design su misura per la 296 GTB che la rendono ancora più dinamica e sorprendente.

Ferrari 296 GTB by Novitec profilo laterale

Ferrari 296 GTB: ecco la versione modificata di Novitec

Un impianto di scarico ad alte prestazioni, disponibile in diverse versioni, catalizzatori sportivi e prese d’aria turbo con flusso d’aria ottimizzato assicurano che il motore a combustione interna possa “respirare” meglio. Ciò aumenta la potenza complessiva di 38 CV a 868 CV.

Ulteriori miglioramenti alle prestazioni per la serie Ferrari 296 sono in fase di sviluppo. Lo studio di design del tuner tedesco sta già lavorando su componenti di miglioramento aerodinamico dallo stile sportivo per l’auto a motore centrale.

I cerchi hi-tech Novitec su misura, inclusa la variante particolarmente esclusiva con diametri di 21” e 22”, sono già stati creati in collaborazione con Vossen. Le molle sportive Novitec disponibili rendono la manovrabilità ancora più agile. Per personalizzare l’abitacolo, il preparatore offre esclusive opzioni realizzate con la massima attenzione ai dettagli in una vasta gamma di colori.

Gli impianti di scarico per il V6 sono disponibili in acciaio inossidabile o in Inconel, la lega hi-tech utilizzata anche nella Formula 1. Per ottimizzare le temperature nel vano motore, tutti i sistemi sono avvolti da un isolamento ad alta temperatura. Questo effetto può essere ulteriormente amplificato con la placcatura in oro 999.

Per ottimizzare ulteriormente il flusso di scarico, gli ingegneri di Novitec hanno anche sviluppato ingressi turbo personalizzati e catalizzatori metallici a 100 celle su misura. Nel complesso, le modifiche Novitec al solo impianto di scarico producono un aumento della potenza di picco di 38 CV. Questo è accompagnato da un emozionante sound, che la versione con valvole a farfalla a controllo attivo consente al guidatore nell’abitacolo di regolare individualmente il suono.

Sono disponibili vari terminali di scarico con un diametro di 102 mm per mostrare visivamente il sistema Novitec. Sono disponibili con o senza dettagli in carbonio e opzionalmente con placcatura in oro fino 999. Novitec offre anche un inserto in rete per la perfetta integrazione dei tubi di scarico nella parte posteriore, che inoltre aiuta a scaricare più aria calda dal vano motore.

Novitec ha progettato dei nuovi cerchi con Vossen

Come detto poco fa, il tuner ha sviluppato dei nuovi cerchi in collaborazione con Vossen. I cerchi Novitec NF 10 sono prodotti da grezzi hi-tech utilizzando una tecnologia di lavorazione all’avanguardia.

Sfruttano perfettamente lo spazio disponibile sotto i passaruota della Ferrari 296 GTB. L’esemplare in nero lucido presente in foto presenta dei coprimozzi con bloccaggio centrale, selezionata da una gamma di 72 colori e varie finiture superficiali.

I cerchi NF 10 presentano cinque raggi gemelli che si estendono fino al bordo più esterno e sono tra i set più leggeri della loro categoria in questa gamma king-size. Le foto mostrano la biposto equipaggiata con cerchi da 9.5Jx21 all’anteriore con pneumatici 255/30 ZR 21 e da 11.5Jx22 con pneumatici 335/25 R 22 sull’asse posteriore.

I diversi diametri su entrambi gli assi mettono ancora più in risalto la forma a cuneo della 296 GTB. Le molle sportive Novitec abbassano l’altezza da terra di 35 mm. Questo accorgimento ha un impatto positivo non solo sull’estetica, ma anche sulla maneggevolezza grazie al baricentro ribassato.

Per facilitare la guida in ingressi, uscite e rampe nei parcheggi, è disponibile anche per la Ferrari 296 GTB un sistema di sollevamento anteriore Novitec. Solleva idraulicamente il muso del veicolo di circa 40 mm con la semplice pressione di un pulsante.

Infine, l’azienda di tuning offre esclusività in tutti gli interni con dettagli di prima categoria praticamente in qualsiasi colore desiderato dal cliente.